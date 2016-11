FI-Forum 2016: Glory Global Solutions zeigt innovative Lösungen für neue Filialkonzepte

Neu-Isenburg, 28. Oktober 2016 – Auf dem FI-Forum vom 15. bis 17. November präsentiert Glory Global Solutions am Stand P78 in Halle 11 der Frankfurter Messe sein umfangreiches Produktportfolio für die automatisierte Bargeldverarbeitung in Sparkassen.

Passend zum diesjährigen Motto „Vom Kunden her denken“ unterstützt der Bargeldexperte Sparkassen mit innovativen Lösungen dabei, ihre Filialen zu attraktiven und leistungsstarken Servicecentern umzugestalten und damit ihre Kundenbeziehungen erfolgreich weiterzuentwickeln. Über neue Strategien für mehr Kundennähe referiert Oliver Kapahnke, Geschäftsführer Glory Global Solutions (Germany) GmbH, am Dienstag, den 15.11.2016 um 15.45 Uhr im Sprint-Forum.

Technologien für neue Filialkonzepte

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Glory stehen modernste Technologien, die es Sparkassen ermöglichen, klassische Abläufe effizienter zu gestalten, Mitarbeiterkapazitäten serviceorientierter einzusetzen und damit die Attraktivität und das Kundenerlebnis in den Filialen insgesamt zu erhöhen. So optimiert das Multifunktionsgerät TellerInfinity™ das Bargeldmanagement, automatisiert Transaktionen und vereint die Vorteile des Schalterservices mit der Selbstbedienung. Durch das Konzept der „bedienten Selbstbedienung“ wird die integrierte Lösung zum möglichen Kontaktpunkt zwischen Kunde und Bankberater in der Filiale. Unterstützt wird dies durch die vielfältigen Funktionen sowie durch die niedrige Bauhöhe und die große Aktionsbreite vor dem Gerät. Mit TellerInfinity ermöglicht es Glory Sparkassen, ihre Filialen zu attraktiven und leistungsstarken Servicecentern umzugestalten.

Neue Lösungen für optimiertes Cash Handling

Erstmals auf dem FI-Forum wird Glory mit dem USF-200 einen Banknotensortierer der neuesten Generation vorstellen. Speziell für den Einsatz im Front- und Backoffice bei Banken entwickelt, vereint der USF-200 Spitzen-Leistung sowie innovatives Design mit höchster Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Ein weiteres Produkt-Highlight des FI-Forums ist der bewährte AKT Recycler RBG-200, mit dem sich sämtliche Bargeldtransaktionen in der Filiale optimieren lassen. Das flexible Gerät lässt sich sowohl als BBA- als auch als KBA-Lösung einsetzen und wurde als Neuerung um ein CI-10 Modul ergänzt, das ab sofort auch effizientes Münzrecycling erlaubt.

Glory als Partner der Sparkassen bei der Filialtransformation

Mit seinen maßgeschneiderten Lösungen für unterschiedliche Anforderungen trägt Glory dazu bei, dass Kreditinstitute die Effizienz ihrer Bargeldverarbeitung steigern, Mitarbeiter von Routinetätigkeiten entlasten und damit mehr Zeit in die Beratung der Kunden investieren können. Zudem gilt es, bestehende Filialen attraktiver und kundenfreundlicher zu gestalten und mit der Schaffung von „Kontaktanbahnungspunkten“ wie der TellerInfinity Lösung Kunden zurück in die Filiale zu holen. „Mit durchschnittlich einem Beratungsgespräch pro Kunde jährlich in der Filiale geht Sparkassen die Grundlage sowohl für eine intensive persönliche Kundenbeziehung als auch für Neugeschäfte verloren. Bislang lag der Fokus in den Filialen überwiegend auf Transaktionen; künftig sollten Sparkassen den Schwerpunkt auf ihre ureigenen Stärken legen – die menschliche Interaktion und persönliche Beratung. Es ist also an der Zeit, das bestehende Filialmodell zu transformieren“, so Oliver Kapahnke, Geschäftsführer Glory Global Solutions (Germany) GmbH.

Unter dem Titel „Raus aus dem Foyer und rein in die Filiale – Neue Lösungen und Konzepte für mehr Kundenkontakt in der Sparkassenfiliale“ referiert Oliver Kapahnke am Dienstag, den 15.11.2016 um 15.45 Uhr im Sprint-Forum über neue Strategien für mehr Kundennähe.