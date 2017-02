München, 14.02.2017 – Banken und Versicherungen gehören zu den bevorzugten Zielen von Cyberkriminellen.

Die immer variantenreicher werdenden Angriffe fordern Institute und auch deren IT-Dienstleister täglich heraus. Hinzu kommt, dass die Cybersecurity immer mehr in den Fokus der Aufsichtsbehörden rückt. Welche Anforderungen diese zurzeit stellen und wie Banken und ihre IT-Dienstleister diese am besten umsetzen, steht im Mittelpunkt des 16. FI-TS Management Forums. Am 30. März 2017 erwartet Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS) rund 500 Führungskräfte und IT-Experten von Banken und Versicherungen zu dem etablierten Branchentreff in der Münchener BMW-Welt.

Zur Eröffnung stellt Marc Goodman, Global Security Advisor and Futurist, in seiner Keynote die aktuellen Probleme mit der weltweiten Cyberkriminalität vor. Als Berater des FBI ist er einer der profiliertesten Experten im Bereich Internetsicherheit. Er zeigt in seinem Vortrag, wie die Bedrohungslage durch Cyberkriminelle deutlich zunimmt.

Anschließend stehen Cybersecurity und die Anforderungen der Regulierung im Vordergrund der weiteren Tagung. Nach kurzen Impulsvorträgen diskutieren Dr. Hans-Jürgen Plewan, CIO der DekaBank, Karin Thelemann, Partnerin bei Ernst & Young und Dr. Walter Kirchmann, Vorsitzender der Geschäftsführung von FI-TS über ihre Erfahrungen zu diesem Thema. Dabei vertritt Dr. Plewan die Sicht einer betroffenen Bank. Karin

Thelemann leitet seit 15 Jahren deutschlandweit den Bereich IT Risk and Assurance (ITRA) für Banken, Asset Management und Versicherungen und erläutert, welche Ansprüche Prüfungsbehörden an die IT von Banken stellen. Die Provider-Sicht und die Frage, wie IT-Dienstleister die aktuellen Anforderungen an Regulatorik und IT-Sicherheit gerecht werden, thematisiert Dr. Kirchmann auf dem Podium.

Zum Abschluss der Veranstaltung wird Autor und Berater Sascha Lobo mit seiner Keynote ein aktuelles Schlaglicht auf die digitale Transformation und künftige Arbeitswelten in der Finanzwirtschaft werfen.