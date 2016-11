FIR und Ericsson: Starke Partner für Mobilfunktechnologie der Zukunft

Center Connected Industry eröffnet Aachen, 22.11.2016. Das FIR an der RWTH Aachen intensiviert seine

Forschungsarbeit auf dem Sektor der digitalen Vernetzung und eröffnet jetzt imCluster Smart Logistik auf dem RWTH Campus das neue Center Connected Industryunter dem Motto Next Level Information Logistics. Dazu sicherte sich das FIR dieZusammenarbeit mit Ericsson, einem der Technologieführer bei der Entwicklung von5G. Ericsson Deutschland ist seit Sommer 2016 immatrikuliertes Mitglied im ClusterSmart Logistik und hat eines der ersten 5G-Anwendungslabore Europas mit dem FIRerrichtet.Im neuen „5G Application Lab“ entsteht eine Testumgebung für Anwendungen ausden Bereichen Logistik, Produktion, Mobilität und Energie. Hier werden verschiedeneAspekte der 5G-Technologie, der nächsten Generation des Mobilfunks, inpraxisnahen Anwendungsfällen der Industrie 4.0 prototypisch umgesetzt undevaluiert. Ein erstes 5G-Netzwerk wurde bereits in den FIR-Innovation-Labs und derdortigen Demonstrationsfabrik implementiert und überträgt aktuell schonSensordaten und breitbandige Video-Streams über das 5G-Netzwerk.„Industrielle Usecases sind für den Erfolg von 5G von großer Bedeutung“, hebt UlfEwaldsson, Chief Strategy and Technology Officer bei Ericsson, hervor. „Wir sehen,dass Deutschland die Innovation auf dem Industrie-4.0-Sektor vorantreibt. UnsereKollaboration mit dem FIR, einem der führenden Institute auf diesem Gebiet, ist einehervorragende Gelegenheit, Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln und unsere5G-Lösungen weiter zu justieren.“FIR-Geschäftsführer Prof. Dr.-Ing. Volker Stich weist in diesem Zusammenhang aufdie Bedeutung des Faktors Zeit hin: „Zusammen mit Ericsson haben wir dieGelegenheit, 5G bereits vor der Markteinführung auf die konkreten industriellenAnwendungspotenziale abzuklopfen. Somit kann die Schlüsseltechnologie derindustriellen Vernetzung dann direkt vom Start weg produktiven Nutzen stiften.“Experten erwarten von der neuen 5G-Technologie Datenraten bis zu 10.000 MBit/s,eine um den Faktor 1000 erhöhte Kapazität, extrem niedrige Latenzzeiten und einendrastisch gesenkten Energieverbrauch. Besonders wichtig für das Umfeld desIndustrie-4.0-Konzepts ist dabei, dass die Netzkapazitäten bedarfsgerecht undintelligent geregelt und zugewiesen werden können. Weltweit sollen so rund 100

Milliarden Mobilfunkgeräte gleichzeitig ansprechbar sein – eine entscheidendeVoraussetzung für die Realisierung des „Internets der Dinge“ und als Teil davon diedigitale Vernetzung der gesamten Wertschöpfungsketten.Das FIR realisiert seit Jahren im Rahmen von industriellen Konsortialprojekten mitkompetenten Partnern aus Industrie und Forschung innovative Lösungen für dieDigitalisierung der Supply-Chain und hat dabei wichtiges Know-how auch im Bereichder Kommunikationstechnologie geschaffen. Gemeinsam mit Ericsson wird dieserForschungssektor nun auf konkrete Lösungen im Rahmen der 5G-Technologieausgeweitet und die Arbeit daran intensiviert. Die Kooperation dient dem Test undder konkreten, praxisnahen Ausgestaltung industrieller 5G-Anwendungsszenarien.Großes Interesse besteht bei allen Mitgliedern der Kooperation an einer Erweiterungder Wissensbasis. Das FIR lädt daher alle interessierten Anbieter und Anwenderdazu ein, sich an den zukunftsweisenden Arbeiten zu beteiligen.[3.406 Zeichen inkl. Leerzeichen, 22. November 2016]