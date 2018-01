FIRECAMP 2018

IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR FINDET VOM 19. BIS 23. FEBRUAR 2018 DAS „FIRECAMP“ DES UP2B-ACCELERATORS STATT.

Das Firecamp richtet sich an Unternehmer mit einer Geschäftsidee und an Start-Ups mit einem bereits vorhandenen Businessplan. Zwölf Teams werden eine Woche lang "durch das Feuer gehen" und sollen sich durch individuelles Mentoring von Experten, Führungskräften und Fachleuten weiterentwickeln. Das Ziel ist, Startups auf die erste Finanzierungsrunde intensiv vorzubereiten und sie mit Unternehmen und Investoren zu vernetzen.



Der Montag beginnt in mit einem „Get-Together“ und eines Kennenlernens aller Firecamp-Teilnehmer kennen lernen können. Der besondere Gast wird Morten Lund sein, Dänemarks bekanntester Startup-Investor. Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, seine Geschichte zu hören und ihm einige Fragen zu stellen.

Am Dienstag erhalten die Start-ups ein Pitchtraining von professionellen Pitch-Trainern im Technologiepark Heidelberg. Die Trainer coachen die Firecamp-Teilnehmer in der Präsentations-Struktur, im Präsentationseindruck und schulen sie in überzeugenden Sprechtechniken. Ziel ist es, die Start-ups für den bestmöglichen Investoren-Pitch fit zu machen.

Mittwoch und Donnerstag sind Mentoring-Tage im Mafinex-Technologiezentrum in Mannheim. Jeden Tag werden die IT- und Hightech-Startups drei Stationen mit hochrangigen Mentoren in Einzelcoachings durchlaufen. Die Mentoring-Bereiche sind "Vertrieb, Marketing, Produkt, Finanzen & Investment, sowie Geschäftsmodell und Recht". Darüber hinaus findet mittwochs ein Fireside Talk und am Donnerstag ein Pitch Event mit verschiedenen Startups aus dem Mafinex in Mannheim statt.

Der Freitag beginnt mit einem Corporate Speed Dating im Spielfeld Mannheim bzw. im C-Hub Mannheim. Verschiedene multinationale IT- und High-Tech-Unternehmen werden hier die Startups kennenlernen. Die Firecamp Teilnehmer erhalten die Gelegenheit, ihr B2B-Netzwerk aufzubauen. Danach werden die Firecamp Startups vor einer ausgewählten Jury und Investoren ihr Ideen und Geschäftsvorhaben aus dem IT- und Hightech Bereich präsentieren um attraktive Preise zu gewinnen und das Interesse von Investoren zu wecken!

Das bietet das Firecamp:

Eine Woche voller erstklassigem Mentoring, individuellem Feedback, professionellem Pitchtraining und Austausch mit mehr als 20 Experten und anderen Unternehmern (12 Teams).

- Kontakt zu Startup Investoren wie Morten Lund, „einer der erfolgreichsten Startup-Investoren in Europa", Serienunternehmer und ehemaliger Business Angel von Skype

- Corporate-Speed-Dating mit Führungskräften und CEOs multinationaler Unternehmen- Eins-zu-Eins-Beratung mit Experten und führenden Entrepreneurs aus Deutschland, Tel Aviv und dem Silicon Valley- Gezielte und selektive Optimierung relevanter Geschäftsfelder- Pitching-Veranstaltung mit Preisverleihung- Kostenlose Teilnahme inklusive Mahlzeiten



Das Programm ist kostenlos und findet in englischer Sprache statt!

Bewerbungen können bis 4. Februar um 23:59 MEZ eingereicht werden:

http://www.up2b.io/firecamp

Das Firecamp wird organisiert von Startup Mannheim der mg: Mannheimer Gründungszentren GmbH, dem Technologiepark-Heidelberg GmbH und der InnoWerft Technologie- und Gründerzentrum Walldorf Stiftung GmbH in Walldorf.