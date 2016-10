FIS GmbH als Experte für digitale Prozesse im BITKOM

Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse ist ein wichtiger Teil der Digitalen Transformation.

Dafür die Wahrnehmung zu schärfen, ist Ziel einer Projektgruppe innerhalb des BITKOM-Arbeitskreises „ECM-Markt und -Strategie“, in den auch die FIS GmbH als aktives Mitgliedsunternehmen ihr Know-how einbringt.

Als neues BITKOM-Mitglied engagiert sich die FIS in dem IT-Branchenverband zu Themen, in denen sie über besondere Expertise verfügt: Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Im Arbeitskreis „ECM-Markt und -Strategie“ gibt es dazu eine Projektgruppe "Digitale Prozesse“. In ihr arbeitet Christian Hüsing, Abteilungsleiter Enterprise Information Management bei der FIS, u. a. als Co-Autor des Gründungsdokuments der Projektgruppe, das den Begriff der „Digitalen Prozesse“ klärt und abgrenzt. Durch ihre Aktivitäten im BITKOM versetzt sich die FIS in die Lage, Trends und Entwicklungen am Markt früh zu antizipieren. Weitere Ziele sind die Steigerung des Bekanntheitsgrads am Markt und der Auf- und Ausbau von Netzwerken.

Nahezu alle Geschäftsprozesse starten mit einem Dokument bzw. Dokumentenaustausch. Ebenso werden aus Prozessen heraus Dokumente erzeugt. Deshalb wurde die Notwendigkeit, Fragestellungen rund um digitale Prozesse zu bearbeiten, vom ECM-Kompetenzbereich des BITKOM erkannt. Denn ECM-Systeme werden vornehmlich zur Optimierung kaufmännischer Geschäftsprozesse bei zugleich verbesserter Einhaltung regulatorischer Vorgaben eingesetzt.

Vor diesem Hintergrund werden in der Projektgruppe die Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen diskutiert sowie Innovationen und Trends bei digitalen Prozessen identifiziert. Resultat dieser Diskussionen sind Publikationen, Leitfäden und Stellungnahmen, welche die Projektgruppe regelmäßig veröffentlicht. Auf der Website der Projektgruppe steht auch das Whitepaper „Digitale Prozesse - Begriffsabgrenzung und thematische Einordnung“ zum Download bereit, an dem die FIS mitgewirkt hat.

Derzeit erstellt der Arbeitskreis „ECM-Markt und -Strategie“ ein Erklärvideo zum Thema „Digitale Prozesse“, in dem die FIS als Sponsor auftritt. Das rund anderthalbminütige Video richtet sich an Mitarbeiter/innen von Unternehmen und Verwaltungen und erklärt die Digitalisierung von Prozessen verständlich für Jedermann. Ein weiteres Video zum Thema „ZUGFeRD“ ist in Vorbereitung.