FOM Absolventen: Erleichtert und voller Erwartungen

Bremen, 11. November 2016. Zusammenhalt und Zukunft standen bei der Abschlussfeier der FOM Hochschule Bremen im Fokus.

Mehr als 120 Absolventen zählt der aktuelle Jahrgang. Rund 70 Bachelor- und Master-Absolventen waren der Einladung ins Weserhaus an der Schlachte gefolgt, um den Studienabschluss zu feiern.

Professor Dr. Christina Dörge, wissenschaftliche Studienleitern, eröffnete die Feierstunde. Im Anschluss richtete Gastredner Christoph Ranze, Geschäftsführer des Bremer Softwareherstellers encoway, das Wort an die Alumni: „Sie haben viele Opfer gebracht“. Viele haben Abende und Wochenenden – parallel zum Job – investiert, um erfolgreich zu sein. „Das ist nicht nur aller Ehren wert, das wird Ihre Karriere beflügeln“, gab Ranze den Absolventen mit auf den Weg. Die Leistung beweise in seinen Augen nicht nur Durchhaltevermögen und Belastbarkeit, sie befähige die Ehemaligen auch in Zukunft Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen.

Abschließend blickten drei FOM Absolventen auf die gemeinsame Zeit an der Linzer Straße zurück. Claudia Kniebetsch (Master Wirtschaftspsychologie), Robin Zimmermann (Bachelor Wirtschaftsinformatik) und Tim Bardenhagen (Master Sales Management) sprachen in feierlicher Atmosphäre über die Kunst des richtigen Zeitmanagements – und über aus dem Studium gezogene Lehren. Doch im Fokus der Festreden stand neben den vielen Entbehrungen und Erwartungen vor allem der gute Zusammenhalt untereinander. Der Abend endete im Weserhaus mit einem kleinen Imbiss und intensiven Gesprächen über die Zukunft.



