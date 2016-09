FOM Hochschule informiert über Studiengänge

Wer sich weiterqualifizieren und neben dem Beruf studieren möchte, dem bietet die FOM Hochschule in Bremen zahlreiche Möglichkeiten.

Interessierte können bei einer Infoveranstaltung im Oktober das FOM Hochschulzentrum kennenlernen und sich über unterschiedliche Wege zum Bachelor-Abschluss informieren.

Wie ist das Studium neben dem Beruf oder der Ausbildung an der FOM Hochschule organisiert? Welche Studiengänge stehen zur Auswahl? Und wie läuft eine Vorlesung an der FOM ab?

Ob Business Administration, Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Gesundheits- und Sozialmanagement – die Infoveranstaltung in Bremen bietet Ihnen Einblicke in die Studiengänge der FOM.

Wir laden Sie herzlich ein, sich unverbindlich über das Studium zu informieren. Im persönlichen Gespräch mit Studienberatern und Dozenten können Fragen rund um das Studium geklärt werden.

Kompakt:

Infoveranstaltung Bachelor-Studium: 5. Oktober 2016 ab 18 Uhr

FOM Hochschulzentrum, Linzer Straße 7, 28359 Bremen.

Mit rund 38.000 Studierenden ist die FOM die größte private Hochschule Deutschlands. Sie bietet Berufstätigen und Auszubildenden an bundesweit 29 Hochschulzentren die Möglichkeit, berufsbegleitend praxisorientierte Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Gesundheit & Soziales, IT-Management sowie Ingenieurwesen zu absolvieren.

Die Studienabschlüsse sind staatlich und international anerkannt. Getragen wird die FOM von der gemeinnützigen Stiftung BildungsCentrum der Wirtschaft mit Sitz in Essen. Die Hochschule ist vom Wissenschaftsrat akkreditiert und hat von der FIBAA Anfang 2012 das Gütesiegel der Systemakkreditierung verliehen bekommen – als erste private Hochschule Deutschlands. Weitere Informationen: http://www.fom.de