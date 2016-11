FORTE 8: Einfach Noten schreiben und einscannen

Am 10.November 2016 erscheint die neue Version des beliebten Notensatzprogramms

FORTE 8 – die neueste Version der auch international geschätzten Notationssoftware erscheint am 10. November. Die Entwickler sind ihrer Philosophie „einfach Noten schreiben“ treu geblieben und haben sich eine besonders smarte Lösung zum Einscannen von Noten einfallen lassen: Die FORTE Scan App – Scannen ab jetzt ohne Scanner.Mit Hilfe der kostenlose FORTE Scan App wird das Smartphone oder Tablet zum Notenscanner. Einfach die Noten abfotografieren und schon kann die Partitur am Rechner im FORTE Scan Programm erkannt und anschließend mit FORTE 8 bearbeitet werden. Selbst unhandliche Formate lassen sich auf diese Weise schnell und mühelos digitalisieren. Ob unterwegs, bei Freunden oder bei der Chorprobe, das Erfassen von Partituren war noch nie so einfach!

Neben diesem neuen, innovativen Ansatz des Notenscannens wurde FORTE 8 weiter verbessert und mit neuen Funktionen ausgestattet. Mit den neuen Bildschirmansichten lassen sich Partituren als Buchseiten darstellen und ermöglichen die exakte Einrichtung des Drucklayouts. Darüber hinaus wurden weitere Musikschriften hinzugefügt, die eine noch individuellere Gestaltung von Partituren ermöglichen. Diese können nun auf Knopfdruck als handgeschriebener Notensatz dargestellt werden.

Ein weiteres neues Feature von FORTE 8 ist das Schreiben von Fingersätzen. Somit lassen sich mühelos eigene Spielanweisungen zum Üben hinzufügen. Das integrierte Stimmgerät ermöglicht das Stimmen von Saiteninstrumenten und erleichtert das Üben in FORTE mit selbst erstellten Playbacks.

Mit FORTE 8 erzielen sowohl Hobbymusiker als auch Musiker mit höheren Ansprüchen schnelle und gute Ergebnisse. Durch die umfangreichen Funktionen und Verbesserungen ist ein Austausch mit anderen Musikprogrammen über das MusicXML-Format oder das MIDI-Format problemlos möglich.

Schnellentschlossene können vom 10. bis zum 20.11.2016 FORTE 8 zu besonders günstigen Einstiegsangeboten kaufen. Die Einstiegsversion FORTE 8 Basic ist als Download bereits ab 15,- € erhältlich. Für fortgeschrittene Musiker eignet sich FORTE 8 Home. Wer Noten einscannen und umfangreich bearbeiten möchte, für den ist FORTE 8 Premium die perfekte Lösung. Vergleichbare Programme kosten zum Teil mehr als das Doppelte. Wer eine frühere FORTE Version besitzt, kann in diesem Zeitraum zu attraktiven Preisen auf FORTE 8 upgraden.

Gerne beantworten wir Fragen zur Bedienung und den neuen Funktionen.

Über den Lugert Verlag: FORTE ist ein Produkt des Lugert Verlags. Der Lugert Verlag bietet seit 36 Jahren Materialien für Musiklehrer und Musiker an. Den Start machte die Zeitschrift „Praxis des Musikunterrichts“, inzwischen bietet der Verlag ein breites Sortiment an Zeitschriften, Schulbüchern und DVDs an. Das Programm FORTE wird von zehntausenden Nutzern in über 200 Ländern verwendet und hat sich inzwischen als günstige Alternative zu teureren Programmen etabliert.