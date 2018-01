(hob) Würfel vom Thunfisch im Sesammantel, Riesengarnele im Roastbeefmantel oder Ziegenkäse Tomaten-Tarte mit Rucola sind nur drei Varianten der rund 90 kreativen kleinen Köstlichkeiten.

Die bietet ab sofort der neue GenussBox.Shop der Frank Schwarz Gastro Group. Nun können die kulinarischen Häppchen für Events, Empfänge, Messeveranstaltungen oder Ihrer privaten Feier via Internet bestellt werden.

Sven Schwarz hat den neuen FSGG-Genussbox.Shop entwickelt und an den Start gebracht. „Wir gehen hier absolut mit der Zeit, denn das Einkaufsverhalten der Verbraucher hat sich in der Vergangenheit stark verändert und verlangt nach der Möglichkeit, im Internet auszusuchen und zu bestellen“, sagt der für Qualitätsmanagement und Controlling verantwortliche Projektleiter. „Zur Auswahl stehen derzeit 90 unterschiedliche Artikel aus den Bereichen Fingerfood, Canapés, Gabelfood und Desserts. In den nächsten Wochen kommen noch weitere Angebote hinzu. Jedes einzelne Produkt wurde von uns aufwändig in Szene gesetzt, genussvoll beschrieben und von unserer Ökotrophologin Laura Figura bezüglich der Inhaltsstoffe, mögliche Allergene und Zusatzstoffe überprüft.“

Sven Schwarz war sechs Monate mit der Entwicklung beschäftigt. © Holger Bernert

Zur besonders schnellen Auswahl hat das FSGG-Team fertige GenussBox-Arrangements zusammengestellt: zum Beispiel „Neptuns Glück“, bestehend aus köstlich-frischen Spezialitäten aus Fluss und Meer, „Rustikal“ mit deftigen Leckereien oder „Low Carb“ für den kohlenhydratreduzierten Genuss.

Nach der Online-Bestellung geht alles ganz schnell. Innerhalb von 48 Stunden sind die GenussBoxen in der bewährten FSGG-Qualität frisch und individuell bestückt. Danach stehen sie entweder zur Abholung auf dem Duisburger Großmarkt bereit oder sie werden „just in time“ mit unseren eigenen Kühltransportern ausgeliefert. „Natürlich fahren wir auf Wunsch alle Messestandorte in Nordrhein-Westfalen an“, so Sven Schwarz.



„Mit unserem in der Region einzigartigen Angebot wollen wir den Zugang zu absoluter Großmarktfrische vereinfachen“, verspricht FSGG-Geschäftsführer Frank Schwarz. „Unsere Kunden suchen online aus und bestellen die gewünschten Artikel mit wenigen Klicks. Da wir dekorative Platten in Schieferoptik verwenden, müssen unsere Kunden sich nicht um die Rückgabe kümmern. Die aufwändig produzierte GenussBox mitsamt Platten bleibt im Besitz des Bestellers und kann für den Eigengebrauch genutzt werden. Einfach, unkompliziert und immer frisch mit „Genuss bis zum letzten Biss“. Unser Qualitätsversprechen gilt selbstverständlich auch hier.“

www.GenussBox.Shop