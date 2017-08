Berlin/Falkensee, den 24.08.2017 Nach der Sommerpause im August kommt Fashion Flash mit acht Events im September zurück.

In den zweitägigen Pop Up Outlet Stores können fashionaffine Schnäppchenjägerinnen auf die Schatzsuche gehen und Topmarken bis zu 70% reduziert shoppen.

Als eines der größten Outlet Events für Frauen verzaubert der Fashion Flash ganz Deutschland. Neben einer vielfältigen Auswahl von Schuhen in den Größen 36-42 und Handtaschen in allen Variationen, wird es auf den Events in Salzgitter und Paderborn eine große Textil-Area geben. Es warten süße Tops, aufregende Kleider, lässige Jacken und coole Hosen von zahlreichen Marken auf neue Besitzerinnen. Dabei werden nicht nur bekannte Brands, sondern auch spannende und moderne Insiderlabels präsentiert. Zu finden ist alles was das Frauenherz begehrt und das bis zu 70% reduziert - primäres Ziel der Veranstalter ist es, dass für jede Frau, auf den 1.000 – 2.000 m² großen Ausstellungsflächen, mindestens ein Schmuckstück zu finden ist. Wie sie das machen ist ein „theoretisch ganz simples aber praktisch sehr aufwendiges Konzept“, erklärt Julius Göllner, einer der Geschäftsführer von Fashion Flash. „Mit jedem verkauften Teil rückt ein anderes nach - so gewährleisten wir, dass immer eine große Auswahl vorhanden ist“, so Julius Göllner weiter. Ein weiteres Highlight auf dem Fashion Flash Event ist die etwas andere Shopping-Atmosphäre. Neben stimmungsvoller Hintergrundmusik, kostenlosem Sekt und kleinen Süßigkeiten, werden die Besucherinnen von wechselnden Kooperationspartnern aus der Kosmetik- und Lifestylebranche mit kleinen Geschenken, Beautytips und neuem Make-Up zusätzlich verwöhnt. Vor jedem Event können die Ladies über Gewinnspiele und Gutscheinverlosungen auf den jeweiligen Veranstaltungsseiten bei Facebook einen zusätzlichen Rabatt ergattern und so noch bessere Deals auf dem Fashion Flash Event erzielen.

Kostenlose Tickets & Eintritt:

Der Eintritt zum Fashion Flash ist frei, allerdings benötigen die Kundinnen ein Ticket. Durch die Einführung dieses Systems kann sich der Veranstalter noch besser auf das Event vorbereiten und garantiert somit eine exklusive Shopping-Wohlfühlatmosphäre für jede Besucherin.

Für einen schnellen Eventzutritt wird empfohlen sich für ein Ticket bereits vor dem Eventstart unter http://www.fashion-flash.de/tickets zu registrieren. Tickets können aber auch am Eventeingang erstellt werden.

Termine August/September 2017

29.08. – 30.08. Premiere: Salzgitter

01.09. – 02.09. Premiere: Rheine

06.09. – 07.09. Premiere: Oberhausen

08.09. – 09.09. Offenbach

13.09. – 14.09. Hagen

20.09. – 21.09. Paderborn

22.09. – 23.09. Kaiserslautern

28.09. – 29.09. Premiere: Radolfzell

Weitere Termine und Informationen sind auf Facebook und Fashion Flash-Website erhältlich:

https://www.facebook.com/FashionFlashEvent/

https://www.fashion-flash.de/