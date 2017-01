Pünktlich zu Beginn des neuen Jahres geht Fashionette mit einem neuen TV Spot on air: http://www.youtube.com/watch?v=xEpPAx7ynAY Der Spot ist Teil einer umfassenden Kampagne, die Deutschlands größter Onlineshop für Designertaschen zusammen mit der Berliner Agentur Try No Agency kreierte.„Mit der neuen TV Kampagne wollen wir unseren Bekanntheitsgrad weiter steigern und Fashionette als die Goto-Destination für Designertaschen etablieren.“ erklärt Dr. Sebastian Siebert, einer der Gründer und Geschäftsführer von Fashionette.Im Spot dargestellt werden Frauen, die sich trotz ihrer verschiedenen Lebensweisen und Stilrichtungen in einem Punkt gleichen: Sie alle sind moderne, unabhängige und selbstbewusste Persönlichkeiten, die wissen was sie wollen und sich selbst verwirklichen – auch beim Kauf einer Designertasche. Für Frauen, die nicht leben wie sie sollen, sondern wie sie wollen.Hinter der Kampagne steckt eine einfache Botschaft: „Man erwirbt nicht nur eine Handtasche – man bekennt sich zu einem Lifestyle: Fashionette ermöglicht Dir, Deinem Anspruch an Dich selbst gerecht zu werden und verschafft Dir Zutritt in den „Club der Modern Independents“, so Senior Brand Managerin Giorgina Renken von Fashionette.Die 360-Grad Kampagne umfasst 4 verschiedene TV Spots, die innerhalb der nächsten 24 Monate nacheinander auf allen großen privaten Sendern in Deutschland, Österreich und Schweiz gezeigt werden. Außerdem beinhaltet sie Printanzeigen in Frauen- und Modemagazinen sowie europaweit Online Bannerwerbung sowie Werbung auf Youtube.

Über Fashionette

Fashionette ist der meistbesuchte Onlineshop für Designertaschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen, das 2008 von Dr.

Fabio Labriola, Ronald Reschke und Dr. Sebastian Siebert gegründet wurde und heute europaweit expandiert führt mehr als 4.000 Artikel der beliebtesten Designer im Sortiment – von etablierten Luxusmarken über junge Designtalente bis hin zu begehrten Premiummarken.