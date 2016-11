Fastfood vom Feinsten: Immer mehr burgerme-Stores erobern Hamburg

In der Hansestadt beliefert das stetig wachsende Franchiseunternehmen burgerme mit sieben Stores bereits große Teile der Elbmetropole.

Bis Ende des kommenden Jahres soll das Storenetz das gesamte Stadtgebiet umfassen.

München. In der norddeutschen Metropole Hamburg, der Geburtsstätte des systemgastronomischen Unternehmens burgerme, eröffnete im September 2010 der erste burgerme-Store im Stadtteil Eimsbüttel. Im Laufe der Jahre kamen weitere Standorte in der Hansestadt hinzu. Heute ist das schnell wachsende Franchiseunternehmen mit sieben Stores in den Hamburger Stadtteilen Altona, Barmbek, Harburg, Hoheluft-Ost, Horn, Lurup und Wandsbek vertreten. Dort beliefern die Burgerboten von 11 bis 23 Uhr ihre Kunden im Radius von drei Kilometern - und bei jeder Bestellung gilt das burgerme-Lieferzeitversprechen: Wer nach 30 Minuten seine Lieferung noch nicht bekommen hat, erhält einen 2-Euro-Gutschein für die nächste Online-Bestellung.

burgerme auf Wachstumskurs

„Die sozio-demografischen Daten wie Kaufkraft, Zentralität und Einwohnerzahlen sind wichtige Erfolgsfaktoren für unser Konzept. In Hamburg werden sie in allen Stadtteilen erfüllt und bieten unseren Franchisepartnern damit eine vielversprechende Ausgangssituation“, sagt burgerme-Gründer Johannes Bankwitz. Hamburg sei eine junge, trendbewusste und innovative Stadt, die das burgerme-Konzept mit offenen Armen empfangen habe. „Unsere sieben Stores sind in kürzester Zeit zu einer festen Größe in Hamburg geworden“, sagt der Unternehmensgründer, „daher ist die Hansestadt für uns der ideale Standort, um weitere burgerme-Stores zu eröffnen.“

Fünf bis sieben Neueröffnungen in 2017

So werden in der Elbmetropole in den kommenden zwölf Monaten zahlreiche neue burgerme-Stores den Betrieb aufnehmen. „Die Planungen für die nächsten Store-Eröffnungen in Hamburg laufen bereits“, sagt der burgerme-Gründer, „wir haben für das Jahr 2017 bis zu sieben Neueröffnungen geplant.“ Spätestens bis Ende nächsten Jahres will burgerme die gesamte Hansestadt beliefern. Hamburg wäre damit die erste deutsche Großstadt, in der das innovative Franchiseunternehmen flächendeckend vertreten ist.

Alle Informationen zum Liefergebiet in Hamburg gibt es auf http://www.burgerme.de .