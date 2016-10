Ferien-Fußballcamp 2017 in Tschechien

Die Vorbereitungen für das 12. Ferien-Fußballcamp der "Seenland Fußballschule" in den Sommerfreien 2017 laufen auf Hochtouren.

Im tschechischen Kořenov (Isergebirge) können Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren abwechslungsreiche Ferientage mit ihrem Lieblingshobby "Fußball" verbringen. Bei dem "Superdribblercamp" handelt es sich um eine Ferienfreizeit, mit dem Schwerpunkt der sportlichen Betätigung. Teilnehmen können Kinder, die Spaß am Fußball haben, unabhängig davon, ob sie bereits in einem Verein trainieren oder "Anfänger" sind. Betreut werden die Teilnehmer durch lizenzierte Trainer und ausgebildete Sozialarbeiter.Da es sich um eine Ferienfreizeit handelt, kommt natürlich die Freizeit nicht zu kurz. Spiel und Spaß stehen genauso auf dem Programm, wie das Kennenlernen des Gastlandes. Der besondere Anreiz für die Teilnehmer besteht darin, dass auch Freundschaftsspiele gegen tschechische Kinder und Jugendliche organisiert werden, so dass das Gelernte gleich in der Praxis Anwendung finden kann.Der gemeinnützige Verein Auszeit e.V. als Träger der "Seenland Fußballschule" organisiert diese Fußballcamps seit 1999 und ist einer der wenigen Veranstalter, die zweiwöchige Camps mit Übernachtung anbieten.Für den Durchgang vom 23. Juli bis 5. August 2017 können ab sofort Plätze gebucht werden. Den 14-Tage-Durchgang gibt es für 399 EUR Teilnehmerbeitrag incl. Transfer ab Dresden und Cottbus, Unterkunft, Verpflegung, Versicherung und Programm. Die Landkreise gewähren u.U. Zuschüsse zu den Teilnehmerbeiträgen.

Im Jahr 1999 waren es fünfzehn Jungs, die mit der Fußballschule vierzehn Tage im tschechischen Isergebirge verbrachten, um ihrem großen Hobby auch in den Sommerferien treu zu bleiben. Damals wurden noch billige T-shirts mit großen Nummern bemalt, bevor man in den Freundschaftsspielen gegen die „Einheimischen" aus Korenov, Tanvald oder Desna die standesgemäß hohen Niederlagen kassierte. Egal waren den Teilnehmern diese Niederlagen damals wie heute nicht – aber Spaß hatten sie dennoch alle –zumindest beim anschließenden gemeinsamen Feiern mit den Gegnern bei Bratwurst und Brause!

Die T-shirts von damals gibt es zwar noch irgendwo, aber längst auch neue, moderne Trikotsätze.

Auch die sonstige Ausrüstung hat sich verändert. Längst wird in den Fußballcamps auch modernste Technik, wie der Dribble-Parcours „Speedflipper" (http://www.speedflipper-dresden.com ) oder das Radar „Speedtrac" zur Messung der Schussgeschwindigkeit eingesetzt, und die Teilnehmer können sich die Tricks der Stars auf DVD ansehen oder Spielsituationen am Computer simulieren.

Geblieben ist auch die Grundphilosophie der Fußballschule, den Kindern neben dem Training auch das Kennenlernen des Gastlandes und die Kontakte zu tschechischen Kindern zu ermöglichen und ein ausgewogenes Freizeitprogramm zu bieten.

Der Veranstaltungsort Korenov liegt unweit von Harrachov und direkt an der Iser, das Trainingsgelände ist umgeben von Bergen und Wäldern und das Bettenhaus befindet sich unmittelbar an den Fußballplatz. Hier findet sich auch der Platz für das Lagerfeuer. Kurze Wege also, die keine Langeweile aufkommen lassen!

Auch wenn viele Teilnehmer am liebsten vom Frühstück bis zur Nachtruhe nur Fußballspielen würden, werden ihnen in den Camps auch andere Sportarten wie Volleyball oder Kick-Tennis geboten. Für ganz Mutige steht auch ein Besuch im Hochseilgarten auf dem Programm. Aber in der Hauptsache geht es natürlich um die schönste Nebensache der Welt – den Fußball!

Für das Training hat die Fußballschule von Beginn an ausgebildete Trainer engagiert.

An eines musste sich aber bisher jeder Trainer gewöhnen: Im Camp geht Spiel vor Training! Schon oft ist es passiert, dass kurzfristige Anfragen für Freundschaftsspiele kamen.

Dann wurde immer ganz schnell umgeplant, der neue Trikotsatz ausgepackt und gespielt. Inzwischen wird auch nicht mehr jedes Spiel verloren! Das liegt auch daran, dass neben den Hobby-Fußballern, in den letzten Jahren auch viele aktive Nachwuchskicker den Weg nach Korenov fanden. Damit wurde auch die Verantwortung der Trainer und Betreuer größer, das Training dem unterschiedlichen Alter und Ausbildungsstand der Kinder anzupassen. Nach wie vor gilt aber der Grundsatz, dass Jeder im Alter von 8 bis 13 Jahren, der Spaß am Fußball hat, teilnehmen kann – egal ob Nachwuchskicker in der Bezirksliga oder Torwart der Schul-AG, ob er Dresdner ist oder aus München kommt. Sogar Kinder aus Russland, Ungarn, Österreich und Algerien waren schon dabei.

Zur Tradition der Camps gehört auch, dass jeder Teilnehmer eine Erinnerungsmedaille erhält und für die Sieger und Platzierten sowie für den fairsten und den ordentlichsten Teilnehmer Pokale bereit stehen.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular findet man im Internet unter http://www.fussball-ferien.com .