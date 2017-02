Neuried, 1. Februar 2017 – Gesundheit ist das höchste Gut.

Immer klarer wird dabei, welchen großen Einfluss auf das Wohlbefinden der eigene Lebensstil und die Ernährung haben.livQ Fermentationsprodukte stellen fehlende Ressourcen und Impulse, die im Zusammenspiel zu einem umfassenden Wohlbefinden führen.Steigende Nachfrage und positives Feedback aus dem In- und Ausland zeigen deutlich, dass das livQ-Sortiment Bedürfnisse der Kunden erfüllt. Qualitätsprodukte, die in Deutschland hergestellt werden, genießen ein hohes Ansehen. Und der Fachhandel bevorzugt die Produkte aus Neuried wegen der hohen Qualität und fachmännischen Herstellung.Von 15. bis 18. Februar steht das Team in Halle 9, Stand 617 bereit, um die Fragen der Biofach-Besucher zu beantworten und über die Produkteigenschaften zu informieren.

Das Unternehmen mit Sitz in Neuried bei München, nutzt für seine hochwertigen Produkte das faszinierende Potential der Fermentation auf neue Art.

livQ Bio-Essenzen - probiotisch fermentierte Naturkonzentrate für mehr Wohlbefinden

Mit dem eigens entwickelten Propaferm®-Verfahren werden ausgesuchte Bio-Rohstoffe enzymatischen veredelt. livQ Bio-Essenzen, mit Milchsäurebakterien probiotisch fermentierte Naturkonzentrate, werden von livQ in Deutschland nach eigener Rezeptur hergestellt. Die livQ Bio-Essenzen sind pur oder mit der Superfrucht Camu-Camu erhältlich. Das natürliche Vitamin C aus den Biozutaten passt perfekt zum Profil der probiotisch fermentierten Natur-Essenz und trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel, einer normalen Funktion des Immunsystems und einer normalen psychischen Funktion bei.

livQ Bio-Primärhefe, flüssige Bio-Bierhefe in praktischen Einzelportionen, liefert von Natur aus besonders viele B-Vitamine und schmeckt dabei richtig gut. Der Verbraucher kann zwischen der puren Rezeptur, Bio-Primärhefe mit Aronia, Guaraná und Kakao oder mit der kraftvollen Maca-Wurzel wählen. Diese Bierhefe in höchster Qualität wird auf reiner Bio-Bierwürze angereichert. Es gibt keine vergleichbaren Produkte am Markt.

Was ist das Besondere an livQ?

- Eigene Herstellung ausschließlich in Deutschland

- Kontrolliertes Fermentationsverfahren in Händen von erfahrenen Technologen

- Einsatz von ernährungsphysiologisch wertvollen Bio-Rohstoffen in bester Qualität