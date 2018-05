FernstudiumCheck.de und Forum DistancE-Learning suchen den Tutor des Jahres 2019

Köln, 15.05.2018 – Ab sofort können Fernstudierende ihre Tutoren für den traditionsreichen Studienpreis DistancE-Learning in der Kategorie „Tutor des Jahres 2019“ nominieren.

Die Auszeichnung wird zum dritten Mal in Folge durch das Forum DistancE-Learning in Kooperation mit dem Bewertungsportal FernstudiumCheck.de vergeben. Die Nominierungsphase läuft bis zum 17. Juni 2018.

Wer ist Deutschlands beliebtester Tutor im Fernunterricht? Diese Frage stellen FernstudiumCheck.de und das Forum DistancE-Learning auch in diesem Jahr wieder allen Fernstudierenden auf der Suche nach dem „Tutor des Jahres 2019“. Da niemand das Engagement und die Betreuung besser einschätzen kann als die Fernstudienteilnehmer selbst, haben diese ab sofort die Möglichkeit, ihren Wunsch-Tutor unter http://www.fernstudiumcheck.de/tutor-des-jahres-2019 für das große Online-Voting vorzuschlagen.

Ihre Nominierung einreichen dürfen neben aktuellen und ehemaligen Fernstudierenden auch die Mitarbeiter der Institute, deren Kooperationspartner sowie Tutorenkollegen. Dabei können alle Tutoren zur Wahl gestellt werden, die in staatlich zugelassenen bzw. akkreditierten Fernlehr- oder Fernstudiengängen tätig sind. Die Nominierungsphase endet am 17. Juni 2018. Anschließend startet ab dem 15. August 2018 das große Online-Voting auf FernstudiumCheck.de. Der „Tutor des Jahres 2019“ ist eine Auszeichnung im Rahmen des Studienpreises DistancE-Learning, welcher seit über 30 Jahren für herausragende Leistungen im Fernunterricht vergeben wird. Bereits zum dritten Mal in Folge ehrt der Verband den besten Tutor in Kooperation mit FernstudiumCheck.de, Deutschlands größtem Bewertungsportal für den Fernunterricht. Die Preisverleihung erfolgt am 12. November 2018 im Ballhaus Berlin im Rahmen einer feierlichen Gala.

Key Facts

Wer darf nominieren?

Fernstudierende, Alumni, Institutsmitarbeiter, Kooperationspartner und Tutoren.

Wer wird ausgezeichnet?

Tutoren, die in staatlich zugelassenen bzw. akkreditierten Fernlehr- oder Fernstudiengängen tätig sind.

Bis wann können Tutoren nominiert werden?

Die Nominierungsphase startet am 15.05.2018 und läuft bis einschließlich 17.06.2018.

Wer zeichnet aus?

Der Fernstudienverband Forum DistancE-Learning in Kooperation mit dem Bewertungsportal FernstudiumCheck.de.

Wann beginnt das Votingverfahren?

Nach der Nominierungsphase werden die vorgeschlagenen Tutoren gebeten, ihre Nominierung zu bestätigen. Das finale Voting startet am 15.08.2018 unter http://www.fernstudiumcheck.de/tutor-des-jahres-2019 .