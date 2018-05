Kennzeichen für das Fibromyalgiesyndrom sind chronische Schmerzen, vor allen im Bereich der Muskulatur und der Muskelsehnenansätze.

Zum Krankheitsbild gehören auch rascher Ermüdbarkeit, Erschöpfung, psychische Befindlichkeitsstörungen, reduzierte Stresstoleranz, Schlafstörungen, Schwellungsgefühl der Hände und Füße und einiges mehr.

Die Krankheitsmechanismen der Fibromyalgie gelten noch als ungeklärt. Wie bei vielen anderen Erkrankungen auch, dürften mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Ein krankheitsauslösender Faktor ist der oxidative Stress. Möglicherweise hat auch der Nitrostress für die Entstehung der Fibromyalgie eine gewisse Bedeutung. Es gibt auch Hinweise auf eine Störung der Mitochondrienfunktion sowie auf eine Dysregulierung der Autophagie, die für den Abbau beschädigter Mitochondrien notwendig ist.

Bei Fibromyalgiepatienten ist auch eine gute Mirkonährstoffversorgung sehr wichtig. Da niedrige Serotoninspiegel eine Fibromyalgiesymptomatik triggern können, ist auf eine ausreichende Tryptophanverfügbarkeit zu achten, z. B. auch durch den Verzicht von Fructose, das im Darm mit Tryptophan reagieren kann. Aus einer systematischen Übersichtsarbeit australischer Wissenschaftler geht hervor, dass die Glutamatkonzentration im Gehirn mit dem Schweregrad einer Fibromyalgiesymptomatik korrelierte. Bei Fibromyalgiepatienten könnte ein Verzicht auf Natriumglutamat und Aspartam günstige Effekte haben, da Glutamat und Aspartat als exzitatorische Neurotransmitter wirken und das Auftreten von Schmerzen begünstigen können.

Bereits 2013 publizierten Wissenschaftler aus Italien, dass eine hochdosierte Therapie mit Vitamin B1 die Fibromyalgiesymptomatik deutlich verbesserte. Ein Vitamin-B6-Mangel kann zu erhöhten Konzentrationen von Glutamat führen und dadurch die Exzitotoxizität im zentralen Nervensystem fördern. In mehreren Studien zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der Vitamin-D-Konzentration und einer Fibromyalgiesymptomatik. Eine Metaanalyse ergab, dass die Vitamin-D-Serumspiegel bei Fibromyalgiepatienten signifikant niedriger waren als bei Kontrollpersonen.

Eine wichtige Bedeutung haben auch antioxidative Mikronährstoffe zur Begrenzung des oxidativen Stresses. Empfehlenswert ist auch eine Abklärung des Eisenstatus. Bei Fibromyalgiepatientinnen wurde eine Verminderung der Ferritinkonzentration nachgewiesen. Die Vitaminoide Acetyl-L-Carnitin und Coenzym Q10 erwiesen sich zur Besserung von Fibromyalgiesymptomen in Studien als wirksam.

Wir empfehlen Fibromyalgiepatienten die Durchführung einer Mikronährstoffanalyse, z. B. den DCMS-Neuro-Check. Auf der Basis der gemessenen Laborwerte kann dann eine gezielte Mikronährstoffsupplementierung erfolgen.



