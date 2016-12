Ficosa vermeldet wichtigen Folgeauftrag

Systemlieferant übernimmt die Fertigung von Außenspiegeln für drei Erfolgsmodelle eines Südeuropäischen Nutzfahrzeugherstellers

Wolfenbüttel, im Dezember 2016 – Die Ficosa International GmbH hat aktuell von einem namhaften Nutzfahrzeughersteller den nächsten Auftrag zur Fertigung von Spiegeln für drei Volumen-Modelle erhalten. Bei denen von Ficosa gelieferten Spiegeln handelt es sich um den Frontspiegel der Sichtfeldklasse VI sowie den kleineren Nahbereichs- / Anfahrspiegel der Sichtfeldklasse V, auch Rampenspiegel genannt. Auch bei dem Folgeauftrag konnte Ficosa mit einem optimalen Preis- / Leistungsverhältnis für die zu fertigenden Spiegel überzeugen, die zudem ein, gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen entsprechend, erweitertes Sichtfeld für Fahrer bieten.

„Der neue Auftrag freut uns sehr, denn neben der Neukundengewinnung stehen bei uns als weltweiter Partner und Systemlieferant der Nutzfahrzeug- und Automobilindustrie hoch zufriedene Bestandskunden im Mittelpunkt unseres Interesses“, kommentiert Jörn Klingemann, Geschäftsführer der Ficosa International GmbH, den aktuellen Vertragsabschluss. „Wir sehen in dem aktuellen Folgeauftrag wichtige Bestätigungen für unsere hohe Produktqualität, schnelle Verfügbarkeit der Spiegelsysteme und unsere marktgerechten Preise.“ Die innovativen Spiegelsysteme von Ficosa beweisen, dass modernes Design, ein Höchstmaß an Sicherheit und maximaler Bedienkomfort perfekt miteinander verbunden werden können.

Die Entwicklung der Frontspiegel Sichtfeldklasse VI und Nahbereichs- / Anfahrspiegel der Sichtfeldklasse V erfolgt in Wolfenbüttel. Am dem Standort in Niedersachsen sind das zentrale Entwicklungszentrum für Nutzfahrzeuge sowie das deutsche Produktionszentrum der gesamten Ficosa Gruppe ansässig.