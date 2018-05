Figur-Studie - Wunsch-Figur in Sicht

Der POINT – Sports.Wellness.Club sucht 50 Teilnehmer, die ihre Figur verändern möchten.

Sie möchten auf der Waage ein paar Kilos weniger? Ihre Gesundheit verbessern und sich wieder fitter und wohler fühlen? Dann finden Sie jetzt heraus, welche Auswirkungen ein 4-wöchiges Training in Kombination mit einer Figur- und Ernährungsanalyse sowie einem individuellen Ernährungsplan hat. Die Fitnessexperten Jasmin Tögel (sportliche Leiterin) und Aaron Albrecht (Fitnessökonom) werden Sie begleiten.

Die Basis: 50 Personen, die bisher wenig oder keinen Sport betrieben haben und gerne auch leicht übergewichtig sind, werden 4 Wochen lang das gleiche Training absolvieren. Ein absolut einfaches und effektives Kräftigungstraining in einem Stoffwechselzirkel. „Gerade für Anfänger ist das Training in unserem milon Zirkel sehr gut geeignet, da alle individuellen Einstellungen auf einer Karte gespeichert werden und sich die Teilnehmer somit keine Einstellungen merken müssen“ so Jasmin Tögel. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer Hintergrundinformationen über das Training sowie leicht umsetzbare Ernährungstipps. Zu Beginn und am Ende der Studie wird mit der Inbody Körperzusammensetzungswaage eine Figur- und Ernährungsanalyse durchgeführt, bei der u.a. der Fettgehalt, die Muskelmasse sowie der Grundumsatz gemessen werden. Auf dieser Basis erhält jeder Teilnehmer zur persönlichen Zielerreichung einen individuellen Ernährungsplan für die 4 Wochen.

Alle Interessenten erfahren weitere Einzelheiten bei unverbindlichen Informations-Veranstaltungen am Dienstag, den 08. Mai um 10 Uhr oder um 19 Uhr im POINT in der Dieselstr. 2 in Gerlingen. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist die telefonische Anmeldung unter 07156 – 2 18 20 ab sofort möglich. Für eine Schutzgebühr in Höhe von 29,00 € sind das 4-wöchige Kräftigungstraining (inkl. individueller Einweisung), 2 Figur- und Ernährungsanalysen mit individuellem Ernährungsplan, ein Ernährungsvortrag sowie die Nutzung des Kursprogrammes, der Kinderbetreuung und der Wellnesslandschaft inklusive.