Filarmónica Joven de Colombia auf 1. Europa-Tournee

Von Berlin bis Graz: Kolumbianische Nachwuchsmusiker spielen acht Konzerte unter Andrés Orozco-Estrada

Eines der herausragenden Jugendorchester Lateinamerikas wird in diesem Sommer sein Europa-Debüt geben: Vom 27. Juni bis 6. Juli wird die Filarmónica Joven de Colombia (Colombian Youth Philharmonic) unter Leitung von Andrés Orozco-Estrada acht Konzerte bei bedeutenden Festivals und in großen deutschen und österreichischen Städten bestreiten. Die 16- bis 24jährigen Kolumbianer zählen zu den besten Nachwuchsmusikern ihres Landes. Mit abwechslungsreichen Programmen aus traditionellem Repertoire und Werken lateinamerikanischer Komponisten werden sie u.a. beim Rheingau Musik Festival, dem Festival Mecklenburg Vorpommern, bei der "styriarte" in Graz, in Berlin und Stuttgart ihre musikalische Visitenkarte hinterlassen. Namhafte Solisten wie die Cellisten Daniel Müller-Schott und Claudio Bohórquez sowie die kolumbianische Sopranistin Juanita Lascarro werden sie auf der Tour begleiten.

Die Erwartungen an die Musiker der Filarmónica Joven de Colombia und ihre hingebungsvollen wie mitreißenden Interpretationen sind hoch. "Diese südamerikanische Truppe könnte die Besten von Juilliard herausfordern", urteilte ein Musikkritiker in den Dallas Morning News über eines ihrer bisher über 120 Konzerte. Das erst im Jahr 2010 von der Stiftung "Fundación Bolívar Davivienda" gegründete und finanzierte Jugendorchester wählt seine rund 100 Mitglieder in einem strengen Auswahlverfahren durch eine internationale Jury aus. Regelmäßig stehen Workshops mit Profimusikern namhafter Orchester an der Tagesordnung, darunter die Wiener Philharmoniker, das Mahler Chamber Orchestra oder Houston Symphony. Vor ihrer 1. Europa-Tournee werden die kolumbianischen Talente u.a. von Musikern des hr-Sinfonieorchesters Frankfurts vorbereitet.

Einzigartig ist das visuelle Konzept, das die Filarmónica Joven de Colombia für Stravinskys "Sacre du Printemps" unter Anleitung ihres Mentors und Dirigenten Andrés Orozco-Estrada entwickelt hat und das in Wiesbaden, Berlin und Graz erstmals in Europa zu erleben sein wird: eine Orchesterchoreografie mit Videoprojektionen und Licht-Design sorgen für ein etwas anderes Konzerterlebnis, das viele Sinne anspricht und neue Wege zum Publikum erschließt.

Andrés Orozco-Estrada, musikalischer Leiter der Europatournee, stammt aus Kolumbien. Der derzeitige Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt und des Houston Symphony, der regelmäßig am Pult der bedeutendsten Orchester weltweit steht, begleitet seit 2012 das führende kolumbianische Jugendorchester.

Die "Fundación Bolívar Davivienda", Gründerin und Trägerin der Filarmónica Joven de Colombia, zählt in Kolumbien zu den einflussreichsten Stiftungen in der Kultur- und Bildungsförderung sowie Kulturentwicklung. "Die Filarmónica Joven de Colombia ist Botschafter des aufstrebenden und sich wandelnden Kolumbiens. Mit ihrem Können, ihrer Disziplin und Energie stehen die Musiker für die positive Entwicklung ihres Heimatlandes", erklärt Fernando Cortes, Geschäftsführer der Stiftung Bolívar Davivienda. Neben innovativen Konzertformaten entwickelt die Filarmónica Joven de Colombia zahlreiche Education-Programme, um das Interesse der kolumbianischen Bevölkerung an klassischer Musik zu stillen und weiter zu fördern.

Für das Frühjahr 2019 ist eine weitere internationale Tournee in Vorbereitung.Die Konzerte der 1. Europa-Tournee der Filarmónica Joven de Colombia (Colombian Youth Philharmonic)27. Juni '17 Kassel |"Kultursommer Nordhessen" | Stadthalle29. Juni '17 Stuttgart | Liederhalle30. Juni '17 Wiesbaden | "Rheingau Musik Festival"1. Juli '17 Schloss Johannisberg | "Rheingau Musik Festival"2. Juli '17 Stolpe | "Festspiele Mecklenburg-Vorpommern"3. Juli '17 Berlin | Konzerthaus | "Young Euro Classic"5. Juli '17 Graz | "styriarte" | Helmut List Halle6. Juli '17 Graz | "styriarte" | Helmut List Halle