Finanzexperte Thorsten Soll zum Interim Manager des Jahres 2018 gekürt.

Begehrte Auszeichnung geht zum vierten Mal an einen Interim Manager von butterflymanager®.

Kreuzlingen 26.04.2018 - Die Preisverleihung am 20. April 2018 auf Burg Schwarzenstein im Rheingau bildete den festlichen Höhepunkt des Jahrestreffens des Arbeitskreises Interim Management Provider (AIMP), des wichtigsten Zusammenschlusses von Interim Management Providern im deutschsprachigen Raum. Bei der Wahl der herausragenden Vertreter der Branche (Deutschland, Österreich und Schweiz) legt das Gremium des AIMP strenge Kriterien an.

Die Auszeichnung als „Interim Manager 2018“ ging an den Finanz-Experten Thorsten Soll, der nach einem hervorragend gelaufenen Interim Management Projekt von der butterflymanager GmbH nominiert wurde. Die Jury hat vor allem überzeugt, dass Thorsten Soll „seit über 10 Jahren mit Leib und Seele ein äußerst professioneller Interim Manager ist, der durchweg exzellente Resultate bei den Kunden erzielt“, so Laudator Bodo Blanke, Vorstandsmitglied des AIMP.

Bereits zum vierten Mal konnte die butterflymanager GmbH den begehrten Titel für einen der von ihr eingesetzten Interim Manager erringen. In diesem Fall für einen Einsatz bei einem deutschen Software-Unternehmen. „Unser Kunde war äußerst zufrieden mit Herrn Soll. Auch als Mensch hat er sehr gut zum Team gepasst“, so Dr. Harald Schönfeld, Geschäftsführer von butterflymanager.

Herr Soll begleitet seine Mandanten aus dem IT- und Dienstleistungssektor in anspruchsvollen Finanzprojekten. „Sehr häufig geht es dabei um die Prozessoptimierung und Reorganisation in schnell wachsenden Strukturen – nicht selten im Rahmen einer erfolgten oder geplanten Internationalisierung“, so Schönfeld. Dabei stehen in der Regel der Aufbau oder die Optimierung von Prozessen, Strukturen und Instrumenten auf der Agenda.

Die hohe Außenwirkung der Auszeichnung unterstreicht die positive Rückmeldung der Preisträger René Bollier (2010), Andreas von Bandemer (2013) und Dr. Manfred Hübener (2016), die ebenfalls nach einer Zusammenarbeit mit butterflymanager diese Auszeichnung gewinnen konnten.

Die hohe Reputation durch die Ehrung des AIMP habe zu einer deutlichen Zunahme von qualitativ hochwertigen Projektanfragen geführt. Der Zusammenschluss renommierter Interim-Dienstleister aus dem deutschsprachigen Europa (AIMP) dokumentiert durch ein exklusives Gütesiegel die hohen Standards, die seine Mitglieder - wie die butterflymanager GmbH - erfüllen müssen.