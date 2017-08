Finanzmagazin CASH: ascent AG auf Platz 1 der Spezialvertriebe für Investmentfonds

Das Finanzmagazin und Nachrichtenportal CASH hat seine jährliche Rangliste der Top-Spezialvertriebe veröffentlich – die ascent AG aus Karlsruhe belegt Platz 1 im Sektor der Investmentfonds.

Seit mehr als 20 Jahren erstellt CASH ein solches Ranking – Auswertungsbasis ist die Höhe der Provisionserlöse der Unternehmen. Die ascent AG verzeichnete im letzten Jahr 11,14 Millionen Euro und belegt damit Platz 7 der 14 besten Spezialvertriebe Deutschlands. Neben der Baufinanzierung, Immobilien und Sachwertanlagen sind unter anderem Investmentfonds eines der Segmente, aus denen Unternehmen verglichen wurden. Hierbei landet die ascent AG 2017 auf dem ersten Platz.

Die ascent AG ist spezialisiert auf Investmentfonds. Berater und Geschäftspartner des Unternehmens leiten Kunden strategisch bei der Erstellung des optimalen Portfolios an – Individualität steht dabei immer im Fokus. Mit besonderem Augenmerk auf eine solide Altersvorsorge klärt die ascent AG über die Chancen von Fonds zur Vermögensbildung auf. Gerade in Zeiten anhaltend niedriger Zinsen liegen hier Potenziale, die Anleger in Zusammenarbeit mit dem Finanzberater ergreifen können.

Der Karlsruher Finanzanlagenvermittler bietet Anlegern eine Vielzahl rentierlicher Optionen für die private Vorsorge. Ob Versicherungspolicen, Fondsparpläne oder kombinierte Lösungen: Branchen-Kenntnis sowie ausgeprägtes Know-how rund um den Finanzmarkt machen die ascent AG zum Partner in allen Fragen der Vermögensbildung.

Bereits seit 1990 ist das Unternehmen im Finanzsektor etabliert und teilt Kompetenz und Wissen nicht nur mit Kunden, sondern auch bei Informationsveranstaltungen rund um die Themen Finanzen und Vermögen. Bundesweit halten Mitarbeiter der ascent AG Vorträge über rentierliche Geldanlagen und die Möglichkeit, trotz niedriger Zinsen Kapital aufzubauen. Teil der Events sind auch Tipps zum Sparen im Alltag: zum Beispiel durch regelmäßigen Stromanbieter- oder Versicherungswechsel.

Dieses Konzept hat sich über die Jahre bewährt und trägt einen Teil dazu bei, dass die ascent AG auch dieses Jahr in der Rangliste von CASH einen der Top-Plätze belegt.

Weitere Informationen gibt es auf dem Blog http://www.ascentagerfahrungen.com/