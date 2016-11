Finanztip-Test: Wüstenrot direct erreicht Top-Platzierung unter Wertpapierdepot-Banken

Angesichts anhaltender Niedrigzinsen raten Finanz-Experten zur Abkehr vom klassischen Spar- oder Tagesgeldkonto.

Wer von seinem Angesparten profitieren möchte, muss andere Wege gehen. Eine Möglichkeit ist, das Geld in Aktienfonds oder andere Wertpapiere anzulegen, was heutzutage häufig direkt über das Internet erledigt wird. Diese Option wird auch für weniger risikofreudige Anleger immer attraktiver.

Der erste Schritt auf dem Weg zum Aktionär ist die Eröffnung eines Online-Depots – beispielsweise bei Wüstenrot direct. Dieses wird nicht für normalen Zahlungsverkehr genutzt, sondern speziell für den Handel mit Wertpapieren. Gerade Laien sehen sich hier einer Fülle von Anbietern gegenüber, deren Konditionen sich teils erheblich unterscheiden. Daher empfiehlt es sich, sich im Vorfeld gründlich über anfallende Kosten zu informieren. Denn wer sich diese Mühe erspart und einfach ein Depot bei der Filial- und Hausbank eröffnet, zahlt unter Umständen so hohe Gebühren, dass von der erhofften Rendite kaum etwas übrigbleibt. Als besonders kostengünstig haben sich in einem aktuellen Test des Online-Portals „Finanztip.de“ die Angebote von Wüstenrot direct erwiesen.

Das Verbraucherportal hat die größten und günstigsten Anbieter von Wertpapierdepots untersucht. Was besonders für aktive Privatanleger zählt, sind zum Beispiel die Transaktions- und Ordergebühren. Getestet wurde, welche Kosten bei kleinen, mittleren und hohen Orderbeträgen auf die Anleger zukamen. Wüstenrot direct, so das Ergebnis, zeichnet sich gerade bei mittleren und hohen Beträgen positiv aus und erreicht im Ranking den 4. bzw. 5. Platz unter allen getesteten Anbietern. So haben Anleger mit einem Wertpapierdepot bei Wüstenrot direct die Möglichkeit, ihr Kapital bei einer fairen Kostenstruktur effizient für sich arbeiten zu lassen.

Weitere Informationen zum Online-Depot und weiteren Testergebnissen unter www.wuestenrotdirecttest.com