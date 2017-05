Firmenübergabe nach fast 30 Jahren IT-Schulung

Nach nahzu 30 Jahren übergibt Ulrich Seidel das von ihm gegründete ComputerTrainingsCenter Seidel (CTC Seidel) in Neu-Ulm an seinen Nachfolger Jürgen Lohr.

Dieser führt das IT-Schulungsunternehmen seit 01.05.2017 unter dem neuen Namen CTC Lohr. Seidel wird dem Unternehmen in den kommenden zwei Jahren in führender Position erhalten bleiben.

Begonnen hat CTC Seidel als erster Bildungsträger mit Ausbildung im EDV-Support. Mit den Jahren entwickelte sich das Aus- und Weiterbildungsangebot stetig weiter. Mittlerweile gibt es ein breites Portfolio an IT-Ausbildungsberufen, die sowohl mit IHK als auch mit firmeneigenen Zertifikaten abgeschlossen werden können. Mit einem Erstprüfungserfolg von 94% und einer Vermittlungsquote in den Arbeitsmarkt von nahezu 80% kann Seidel mit seinem Team auf erfolgreiche Jahre zurückblicken. Gekrönt wurde im Jahr 2016 die Ausbildungsdienstleistung „IT-Azubi plus“ mit der Nominierung für den Innovationspreis Bayern.

Jürgen Lohr und Ulrich Seidel

„Ich freue mich, mit Jürgen Lohr meinen Wunschkandidaten für die Nachfolge gefunden zu haben“, so Seidel. „Mit der langjährigen Praxis im betrieblichen IT-Umfeld, gepaart mit Ausbildungs- und Führungserfahrung ist Lohr die ideale Besetzung. „Durch den Einsatz von zahlreichen Praktikanten und Auszubildenden im eigenen Bereich wusste ich um die Ausbildungsqualität von CTC Seidel“, ergänzt Lohr. Verbunden mit der Erfahrung von Seidel sind die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Ausbildung von IT-Profis in der Region in den nächsten Jahren gestellt.

