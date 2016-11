First Elephant: Neuer Standort in Mönchengladbach

Ab März 2017 wird die First Elephant Self Storage GmbH auch in Mönchengladbach vertreten sein.

Das Standortnetz wächst damit auf 13 Partner in zehn deutschen Großstädten

Hamburg, im November 2016 – Self Storage ist in Deutschland so gefragt wie nie. Die Branche wächst stetig. First Elephant baut daher sein Standortnetz weiter aktiv aus. Ab Januar 2017 wird in Mönchengladbach auf dem Gelände des ehemaligen Rheydter Kabelwerks ein modernes Selbstlagerhaus unter der Führung des Self Storage Spezialisten entstehen. Das Gebäude in der Bonnebroicher Straße 2-14 wird Lagerraumsuchenden auf einer vermietbaren Fläche von rund 4.500 m² ca. 700 sichere, saubere, trockene Self Storage Lagerboxen bieten.

Als wirtschaftliches Oberzentrum ist die größte Stadt am linken Niederrhein mit rund 260.000 Einwohnern ein strategisch relevanter Standort für das stark wachsende Self Storage Unternehmen. Die räumliche Nähe zu weiteren innerdeutschen Städten wie Jüchen und Erkelenz sowie die kurze Entfernung zur niederländischen Grenze erweitern den Einzugsbereich für Privatpersonen und Gewerbetreibende, die günstige, moderne Lagerflächen benötigen, immens.

Das Grundstück mit Altbestand an der Bonnebroicher Straße im lebendigen Stadtzentrum Rheydt überzeugte Christian Lohmann, Geschäftsführender Gesellschafter der First Elephant GmbH, und seine Mönchengladbacher Partner durch die sehr zentrale Lage zwischen den bipolaren Stadtzentren (Gladbach/Rheydt). So ist das geplante Self Storage Lagerhaus künftig aus dem gesamten Stadtbereich mit dem PKW und öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. „Wir freuen uns darauf, mit dem neuen Projekt in Mönchengladbach unseren 13. Partnerstandort zu entwickeln. Neben Köln, wird es ab 2017 unsere zweite Anlage in NRW sein. Die Umbauarbeiten werden im Januar starten, die feierliche Eröffnung ist ab März geplant“, sagt Christian Lohmann.

First Elephant Self Storage: Starker Partner für den Markteinstieg

Um im zunehmend hart umkämpften Self Storage Markt von Anfang an wettbewerbsfähig und effizient agieren zu können, setzten Neueinsteiger immer öfter auf die Kooperation mit einem überregionalen Partner.

Die First Elephant Self Storage GmbH ist eine deutschlandweite Allianz mittelständischer, inhabergeführter Self Storage Unternehmen mit lokalen Schwerpunkten. First Elephant (www.firstelephant.de/) stärkt kleinere und standortgebundene Betreiber im Wettbewerb. Außerdem unterstützt die Gruppe Neueinsteiger sowie Investoren bei dem Bau oder Umbau eigener Self Storage Anlagen.