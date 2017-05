First Elephant Self Storage entwickelt Standort in Wuppertal

Im Herbst 2017 wird die CITY SCHEUNE als neuer First Elephant Partnerstandort in Wuppertal in Betrieb gehen.

In der Güterstraße 20 können Privatkunden und Gewerbetreibende auf rund 1.200 m² moderne, sichere Lagerräume mieten.

Hamburg, im Mai 2017 – Mit dem neuen Kooperationspartner in Wuppertal, eröffnet der Self Storage Spezialist First Elephant im Herbst 2017 seinen vierten Standort in Nordrheinwestfalen nach Köln, Mönchengladbach und Münster. Weitere sind in Planung. Das künftige Self Storage Haus, die CITY SCHEUNE, befindet sich in der Güterstraße 20 am Arrenberg in Wuppertal-Elberfeld. Die dort vorhandenen Immobilien werden derzeit aufwendig und nachhaltig modernisiert.

Der Arrenberg liegt westlich der Innenstadt von Elberfeld im Stadtbezirk Elberfeld-West. Seit einigen Jahren wird am Arrenberg, mit Hilfe von privaten und öffentlichen Initiativen, eine aktive Stadtteilerneuerung betrieben. Die Bewohner des Arrenbergs sind bunt gemischt: Studenten leben hier ebenso wie Künstler, Unternehmer und ältere Menschen. Dank dieses spannenden Strukturwandels und der vielschichtigen Einwohner- wie Unternehmensgruppen ist der Arrenberg auch optimaler Standort für eine moderne Self Storage Anlage. Auf rund 1.200 Quadratmetern bietet die CITY SCHEUNE allen Privatkunden, Gewerbetreibenden und Unternehmen ab Herbst 2017 eine Vielzahl kostengünstiger, sicherer Lagerräume.

Starke Partnerschaft für den optimalen Markteinstieg

Standortgebundene Self Storage Unternehmen und Markteinsteiger, wie die Wuppertaler CITY SCHEUNE, setzen immer öfter auf die Kooperation mit einem überregionalen Partner. Eine solche Partnerschaft stärkt die Wahrnehmung, fördert die Wettbewerbsfähigkeit und steigert die Effizienz des einzelnen Unternehmens.

Die First Elephant Self Storage GmbH (http://www.firstelephant.de/ ) ist eine deutschlandweite Allianz mittelständischer, inhabergeführter Self Storage Unternehmen mit lokalen Schwerpunkten. First Elephant unterstützt seine Partner unter anderem bei der Betriebsoptimierung und Standardisierung interner Abläufe. Darüber hinaus gewährleistet eine interne Telefonhotline die Erreichbarkeit jedes Standortes weit über die individuellen Büroöffnungszeiten hinaus. Weitere Kompetenzbereiche sind Bau und Planung von Self Storage Anlagen. Im Fokus steht dabei die Unterstützung von Neueinsteigern und Investoren von der Standortanalyse über den Bau bis hin zum fertigen Betrieb.