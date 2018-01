Fit und gesund ins neue Jahr starten mit dem Mediahaus Verlag Düsseldorf

Alle Jahre wieder, pünktlich nach dem Jahreswechsel, sind Sport und Fitness sowie eine gesunde Ernährung bei vielen Menschen wieder ein Thema.

Der Mediahaus Verlag greift aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fitness und Lifestyle in seinen Bürgermagazinen und Blogbeiträgen auf.

Die besten Tipps und Trends von der Mediahaus Verlag Redaktion erhalten

Nach Weihnachten und Silvester steigen die Anmeldungen in Fitnessstudios besonders in Großstädten enorm an und selbst Sportmuffel versuchen, die überschüssigen Pfunde an den Geräten oder in den Sportkursen abzutrainieren. Die Mediahaus Verlag Erfahrungen haben gezeigt, dass viele Fitnessstudio-Betreiber gerade am Anfang des Jahres mit Sonderangeboten und neuen Kursen werben. Wer hier nicht auf das Kleingedruckte achtet, ist nicht nur weiterhin unzufrieden mit seinem Bauch- oder Hüftspeck, sondern auch mit Abo-Verträgen und langen Vertragslaufzeiten. Der Mediahaus Verlag weiß, dass solche Fitnessstudio-Verträge erst nach Ablauf der Grundlaufzeit mit Einhaltung der Kündigungsfrist gekündigt werden können. Ausnahmen, die zu einer sofortigen Aufhebung des Vertrags führen, sind längere Krankheitsphasen oder wenn der Studiobetreiber seinen Vertragspflichten nicht nachkommt. Eine Sonderkündigung kann eingereicht werden, die Erfolgsaussichten sind dennoch nicht immer gegeben. Auch der Einzelhandel profitiert von den in der Silvesternacht beschlossenen guten Vorsätzen vieler Menschen. Für Fitnessgeräte, Yogamatten, Protein-Shakes oder Fitness-DVDs steigen nach Neujahr die Umsätze, wenn nach den weihnachtlichen Genüssen das schlechte Gewissen plagt. Damit die Fitnessutensilien nicht sofort wieder in Schränken oder Kellerräumen verschwinden, können eine individuelle Beratung bei einem Sportmediziner und eine darauf abgestimmte Ernährung helfen. So vielseitig wie die angebotenen Sportarten ist auch der menschliche Organismus. Eine Sportpause von Monaten oder sogar mehreren Jahren kann im schlimmsten Fall zu Gelenkproblemen oder (chronischen) Muskelverspannungen führen. Die Mediahaus Verlag Redaktion recherchiert für die Bürgermagazine und hauseigenen Blogs nicht nur Trends aus der Fitnessbranche, sondern stellt zusätzlich in hilfreichen Ratgeberartikeln Sportarten umfassend dar, sodass interessierte Leser die kostenlos zur Verfügung gestellten Informationen für das eigene Wohlbefinden nutzen können.

Mediahaus Verlag informiert seine Leser deutschlandweit über Sport, Fitness und Ernährung

Aufgrund der Mediahaus Verlag Erfahrungen werden aktuelle Themen aus dem Gesundheitsbereich für viele Zielgruppen aufbereitet. Diäten, Heilfasten, Yoga-Übungen oder die Wirkung einer ausgedehnten Wandertour stellt der Mediahaus Verlag Düsseldorf in Bürgermagazinen für eine breite Leserschicht dar. Da die Beiträge abgestimmt auf die jeweilige Region publiziert werden, können sich die Leser über regionale Angebote oder Veranstaltungen informieren und passende Sportarten oder Gesundheitsprogramme auswählen, die mit den persönlichen Vorlieben übereinstimmen.