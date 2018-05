Flixbus-Gründer und britischer VC investieren in Münchner B2B Travel Management Start Up Lanes & Planes

München, 04. 05. 2018. Frisches Kapital für ein letztes Jahr gegründetes Business Travel Management Startup aus München: Die Lanes & Planes GmbH hat von mehreren Geldgebern ein siebenstelliges Investment erhalten.

Dazu gehören die Flixbus Gründer, der Software-as-a-Service VC Connect Ventures aus London und die Business Angels Andy Goldstein (u.a. Geschäftsführer LMU Entrepreneurship Center & Deloitte Digital) und Dr. Thomas Döring (u.a. Aufsichtsrat von HolidayCheck) sowie weitere namenhafte Business Angels. Mit dem Invest soll der technologische Vorsprung von Lanes & Planes weiter ausgebaut und zunächst deutschlandweit skaliert werden.

Lanes & Planes unterstützt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen mit einer voll digitalisierten Geschäftsreise-Lösung und schafft es nach eigenen Angaben bis zu 30 Prozent der Reise - und Prozesskosten einzusparen. Gründer sind Dr. Veit Blumschein (CEO) und Daniel Nolte (CTO), beide 37. Blumschein und Nolte hatten bereits 2008 das Mobility Start-Up fromAtoB gegründet, verließen es aber 2016 und im Sommer 2017. (Anschließend war fromAtoB im Dezember unter neuer Führung aufgrund einer geplatzten Finanzierungrunde kurzzeitig insolvent, wurde aber mittlerweile komplett vom Autobahnriesen Tank & Rast übernommen.)

Dr. Veit Blumschein: „Jeder, der geschäftlich unterwegs ist, weiß wie nervig die Buchung und Abrechnung von Geschäftsreisen ist. Da stellten wir uns schnell die Frage, wieso es so viele gute B2C Lösungen wie Kayak oder Trivago gibt, aber bisher keine, die den besonderen Ansprüchen von Geschäftsreisen in der gleichen einfachen Bedienbarkeit aber mit B2B Qualität nachkommt – einem Markt mit 150 Mrd. EUR Volumen in Europa.“

Flixbus-Gründer Jochen Engert: „Wir kennen Veit und Daniel schon seit vielen Jahren und spätestens, als wir das Produkt das erste Mal gesehen haben, war uns allen sofort klar, dass wir sie von Anfang an unterstützen wollen.“