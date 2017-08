Folgen des Verstoßes gegen MiLoG, AEntG, AÜG, §28a Abs. 4 SGB IV, Sofortmeldung

Maßnahmen zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft stellen Unternehmern bei der Zeiterfassung vor neue Herausforderungen.

Behörden verlangen Mitarbeiterverzeichnisse, Anwesenheitslisten und Berichterstattung. Stundenzettel werden sowohl für die Lohnabrechnung, bei Kontrollen durch bspw. den Zoll als auch zur Kostenüberwachung benötigt. Vorsicht! Der Verstoß gegen die Zeiterfassung – Vorschriften zieht häufig teure Konsequenzen bis hin zur Insolvenz nach sich.

http://tinyurl.com/y7568ms3

Die exakte Projektzeiterfassung birgt zudem enormes Umsatzpotential, wenn man in seinen Kundenprojekten einfach minutengenau die Arbeitszeiten - auch als Einzelkämpfer erfasst. Ich möchte diese Dokumentation nicht mehr missen.

Zeiterfassung über eine digitale Stechuhr ist ein „Muss“ für jeden Unternehmer. Mitarbeiter und Subunternehmer stempeln direkt am Standort/Baustelle zur Arbeit ein und aus und erfassen jetzt auch jede ihrer Pausen minutengenau. Bürozeit, Dienstreise, Arztbesuch oder Zeitausgleich sind transparent einsehbar. Alle Daten aus der Zeiterfassung werden immer mit dem NOPSA Server in der Cloud synchronisiert und zuverlässig an die Lohnabrechnung/ Finanzbuchhaltung übermittelt. Zahlreiche Zeiterfassung Statistiken und Auswertungen vereinfachen das Ressourcenmanagement, denn es ist wichtig zu wissen, auf welchen Projekten/ Baustellen die Mitarbeiter im jeweiligen Moment arbeiten.



5 Vorteile der NOPSA Arbeitszeiterfassung

- Smarte Zeiterfassung in modernster Optik. Rechtssicher bei behördlichen Pflichten, einfach zu bedienen und kleiner Preis.

- Reduzierung von Fehlzeiten und Überstunden. 100% Überwachung der Arbeitszeit senkt Lohnkosten der Mitarbeiter und Subunternehmer und erhöht auch die fakturierbaren Stunden.

- Funkverbindung nicht zwingend notwendig, flexible Zeiterfassung Erfassungsgeräte (Mobile, Smartphones, IPads, Mitarbeiterkarten, VALTTI-Lesegerät, PC).

- Die Zeiterfassung Daten sind sicher auf Server in hochgesicherten, deutschen Rechenzentren gespeichert und immer verfügbar.

- Keine Mindestvertragslaufzeit. Selbst für kleine Unternehmen rentabel.

NOPSA Arbeitszeiterfassung beendet die handschriftliche Aufzeichnung der Arbeitszeiten der Mitarbeiter im Außendienst und auf der Baustelle. Das Ein- und Ausstempeln mit NOPSA Zeiterfassung geschieht im Außendienst/ Baustelle mittels mobiler Standard-Geräte (Mobile, Smartphones, IPads). Eine smarte Alternative besteht darin, die Stunden mit Hilfe eines Internet-Browsers in jedem mobilen Endgerät zu melden. Für das GPS-basierte Ein- und Ausstempeln gibt es zudem eine separate NOPSA APP für Windows Phone und Android-Geräte. Der einfachste Weg, u.a. für Subunternehmer, ist aber das Anmelden am Arbeitsort per SMS. Bei größeren Projekten können auch tragbare Lesegeräte für Identitätskarten verwendet werden.NOPSA Arbeitszeiterfassung, NOPSA Zeiterfassung

100% sekundengenaue Transparenz für das Management. Die Arbeitszeiten aller Mitarbeiter und zusätzliche Daten (Leistungsergebnisse, Materialien, Nachunternehmerleistungen, Leistung, Standort, Wetter) werden in Echtzeit auf einen sicheren NOPSA Server übertragen und stehen der Projekt-/Bauleitung im Büro/ Arbeitsplatz zur Verfügung. Abrufbar sind jederzeit aktuelle Informationen über Arbeitszeiten, Anzahl der Mitarbeiter, Leistungsergebnissen bspw. als Bautagesbericht. Alle Mitarbeiter erhalten über Ihren Online-Zugang zudem jederzeit Einsicht in ihr Stundenkonto und können so besser planen.

NOPSA Arbeitszeiterfassung im Büro

Die von den Projekten/ Baustellen gemeldeten Stunden werden im Büro zur Prüfung angezeigt. Falls erforderlich, können die Zeiterfassung Einträge leicht bearbeitet werden. Nach der Prüfung erfolgen nun die Nachkalkulation, die Fakturierung an den Kunden und die Lohnabrechnung der Mitarbeiter. Ebenso werden im Büro Tages-, Wochen- und Monatsberichte zur Dokumentation von Bauabläufen automatisch erstellt. Generell können alle Daten aus NOPSA Zeiterfassung nahtlos über Schnittstellen in Warenwirtschaft-Software, Lohnabrechnungs-Software, Nachkalkulation (bspw. Excel), Auswertungen und Follow-Up übernommen werden.

Funktionen (Auswahl)

Digitale Zeiterfassung mit Korrekturmöglichkeit

Diverse An-/Abmeldearten

Pauschal, Variable Stundensätze

Zeitplanung (Projekte, Urlaub)

Überstunden, Zuschläge, Arbeitszeitmodelle

Feiertage, Fehltage, Raucherpausen

Fahrtenbuch, Mobile Fahrzeugortung

GPS Standortbestimmung

Bestätigung von Stunden und Berichten

Mitarbeiterinformationen und Kompetenzmanagement

Berichterstattung, Statistiken (xls, csv, pdf, doc)