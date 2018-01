Food Safety: Beko Technologies auf der Anuga FoodTec 2018

• Lösungen für höchste Druckluftqualität • Druckluft als Faktor für Effizienz und Sicherheit

Neuss, 08. Januar 2018 – Die Beko Technologies GmbH präsentiert sich mit speziell auf die Lebensmittelindustrie zugeschnittenen Lösungen und Services für die Aufbereitung und das Management von Druckluft und Druckgas auf der Anuga FoodTec in Köln (20.-23. März 2018, Halle 10.1, Gang F, Stand Nr. 100). „In der Lebensmittelindustrie wird Druckluft in zahlreichen Produktionsprozessen eingesetzt und kommt dabei häufig auch mit dem Endprodukt in Berührung. Unser Ziel ist es, das Medium Druckluft aus dem Nischendasein hervorzuholen und für seinen Stellenwert in der Lebensmittelproduktion zu sensibilisieren“, sagt Norbert Strack, Geschäftsführer der Beko Technologies GmbH. Denn vielen Unternehmen der Branche sei die Bedeutung der Druckluft nicht bewusst.

Verfahren für öl- und keimfreie Druckluft

Gerade in der Lebensmittelindustrie kommt es auf eine absolut öl- und keimfreie Druckluft an, um die strengen Vorgaben der DIN ISO 8573-1, Klasse 1 Ölgehalt, und die hohen Qualitäts- und Hygieneanforderungen zu erfüllen. Beko Technologies liefert maßgeschneiderte Systemlösungen für den gesamten Aufbereitungsprozess der Druckluft zwischen Kompressor und Endanwendung – von der Kondensatableitung und -aufbereitung über die Filtration und Trocknung bis hin zur durchgängigen Messung und Überwachung der Druckluftqualität.

Die BEKOKAT®-Technologie beispielsweise erzielt eine Druckluftreinheit, die mit einem Restölanteil von kaum mehr messbaren 0,003 Milligramm pro Kubikmeter verdichteter Luft weit über die Forderungen der DIN ISO 8573-1 für technisch ölfreie Druckluft der Klasse 1 hinausgeht. Mittels Katalyseverfahren werden die Kohlenwasserstoffe durch Totaloxidation vollständig in Kohlendioxid und Wasser umgewandelt. Dieses Gemisch fällt nach der folgenden Abkühlung der Druckluft als Kondensat ab und wird aus dem System herausgeleitet.

Mit dem TÜV-zertifizierten Messgerät METPOINT® OCV und dem in 2017 neu auf den Markt gebrachten METPOINT® OCV compact lässt sich der Restöldampfgehalt in der Druckluft in Echtzeit messen und überwachen. Steigt der Restöldampfgehalt an, wird ein individuell konfigurierbarer Alarm ausgelöst. So ist sichergestellt, dass noch vor einer Überschreitung der Grenzwerte entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.

Expertise für höhere Lebensmittelsicherheit

Strack: „Druckluft ist eine wichtige Stellschraube zur Erhöhung der Energieeffizienz und Reduzierung von Energie- und Produktionskosten. Als Partner und Berater für zahlreiche produzierende Unternehmen in der Lebensmittelindustrie wissen wir, an welchen Stellen in den einzelnen Prozessen weiteres Optimierungspotenzial ausgeschöpft werden kann. Um unser Fachwissen mit Experten der Lebensmittelindustrie zu teilen und Synergien zu nutzen, kooperieren wir mit dem Landesverband für Lebensmittelkontrolleure Baden-Württemberg und dem Lebensmittelinstitut KIN e.V. – für eine höhere Lebensmittelsicherheit.“ So wird das KIN-Institut neben Expertenvorträgen im Themenbereich Industrie 4.0 im Rahmen des Messe-Forums auch als Partner bei Beko Technologies am Messestand vertreten sein und dort die Verknüpfung von Lebensmittel- und Drucklufttechnik anschaulich demonstrieren.



Beko Technologies auf der Anuga FoodTec, 20.-23. März 2018, Koelnmesse, Halle 10.1, Gang F, Stand Nr. 100

