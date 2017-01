Fortbildung in Website-Analyse mit Google Analytics und Tag Manager - Seminare von TILL.DE

Braunschweig 13.01.2017 - Die Internet Agentur TILL.DE bietet öffentliche Fortbildungen zu den Themen Google Analytics, Google AdWords, Google Tag Manager und Suchmaschinenoptimierung an. Die Termine im Januar und Februar 2017 finden in Berlin, Leipzig, Karlsruhe, Hannover und Hamburg statt.

Für die Website-Analyse empfiehlt die Internetagentur die Google Programme Google Analytics und Google Tag Manager. Zu beiden Themen bietet die zertifizierte Google Premium Agentur Seminare an.

Das Google Analytics Seminar bezieht sich auf die Analyse aller Daten von Besuchern der eigenen Webseite. Das kostenlose Tool von Google kann diese Daten anschaulich darstellen. Im Seminar lernen die Teilnehmer, was für die Aktivierung von Google Analytics zu beachten ist, wie die Daten gelesen und wie diese gefiltert werden können. Das Google Analytics Seminar wird zudem für Einsteiger als “Basic Seminar” und für Fortgeschrittene als “Advanced Seminar” angeboten.

Im Google Tag Manager Seminar werden eher technische Vorgänge behandelt. Fortgeschrittene Marketing Maßnahmen bedürfen bestimmte Codes auf der Webseite, sodass zusätzliche Daten gewonnen werden. Der Tag Manager ermöglicht die einfache Verwaltung dieser Codes, sodass nicht bei jeder Code-Änderung die Webseite angepasst werden muss.

Das Google AdWords Seminar behandelt die Schaltung von Werbung im Internet und besonders in der Suchmaschine “Google”. Neben der optimalen Marketingstrategie mit AdWords werden auch praktische Themen wie die Einrichtung eines Kontos und die Optimierung von Suchbegriffen erklärt.

Die Internet Suchmaschine “Google” zeigt die Suchergebnisse nach einem bestimmten Algorithmus an. Um zu verstehen, wie dieser funktioniert, sollten Interessierte das Seminar zur Suchmaschinenoptimierung buchen. Hier wird an Beispielen erklärt, wie die eigene Webseite optimiert werden kann, sodass sie in den Suchergebnissen von Google auftaucht.

Teilnehmer des Seminars “Google AdWords Advanced” meinten nach dem Seminar: “Toller Trainer, tolles Seminar - vielen Dank und jederzeit gerne wieder.” Der Leiter der Seminare ist der Geschäftsführer und zertifizierte Google Trainer Joachim Schröder.

Eine Besonderheit der Seminare von TILL.DE ist auch, dass die Gruppengröße bewusst klein gehalten wird. So kann der Trainer auf Zwischenfragen eingehen und sich individuell auf die Gruppe einstellen.

Die Seminare finden im Januar und Februar 2017 in Berlin, Leipzig, Karlsruhe, Hannover und Hamburg statt. Zusätzlich bietet die Google Premium Partner Agentur TILL.DE auch individuelle Seminare an. Diese sogenannten “Inhouse Seminare” finden im Unternehmen des Kunden statt und behandeln die Themen und den Schwierigkeitsgrad, die der Kunde sich wünscht. Weitere Informationen dazu sind hier zu finden: http://www.till.de/seminare/individuelle-seminare.html .

Aktuelles Seminarprogramm von TILL.DE

Seminartermine im Januar 2017:

Google AdWords Basic Seminar - Berlin - 17.01.2017

Google AdWords Advanced Seminar - Berlin - 18.01.2017

Google Analytics Basic Seminar - Berlin - 19.01.2017

Google Analytics Advanced Seminar - Berlin - 20.01.2017

Google Tag Manager Seminar - Hamburg - 23.01.2017

Such­maschinen­optimierung Seminar - Hamburg - 30.01.2017

Google AdWords Basic Seminar - Hamburg - 31.01.2017

Seminartermine im Februar 2017:

Google AdWords Advanced Seminar - Hamburg - 01.02.2017

Google Analytics Basic Seminar - Hamburg - 02.02.2017

Google Analytics Advanced Seminar - Hamburg - 03.02.2017

Google AdWords Basic Seminar - Karlsruhe - 09.02.2017

Google Analytics Basic Seminar - Karlsruhe - 10.02.2017

Such­maschinen­optimierung Seminar - Berlin - 14.02.2017

Google AdWords Basic Seminar - Leipzig - 15.02.2017

Google Analytics Basic Seminar - Leipzig - 16.02.2017

Google Tag Manager Seminar - Berlin - 21.02.2017

Google AdWords Basic Seminar - Hannover - 22.02.2017

Google Analytics Basic Seminar - Hannover - 23.02.2017

Eine Übersicht aller aktuellen Seminare von TILL.DE, inklusive einer direkten Buchungsmöglichkeit, kann hier gefunden werden: http://www.till.de/seminare.html