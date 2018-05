Rundes Jubiläum feiert die Zahnärztekammer mit ihrer Fortbildungsveranstaltung für Zahnärztinnen, Zahnärzte und das gesamte Praxisteam: vom 14.-18. Mai findet die „Sylter Woche“ nun schon zum 60. Mal in Folge im Congress Centrum in Westerland auf Sylt statt.



„Sylter Perlen – 60 Jahre Sylter Woche“ – unter diesem Motto präsentiert sich der 60. Fortbildungskongress der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein. Auf dem Jubiläumskongress geht es in diesem Jahr um vergangene und aktuelle zahnmedizinische Entwicklungen. Auch soll ein Blick in die Zukunft der Zahnheilkunde geworfen werden.

„Das Kongressthema „Sylter Perlen“ bezieht sich auf unsere exzellenten Referenten, die speziell ausgesuchten Vortragsthemen und auf die Gäste der Jubiläumsveranstaltung.“, verdeutlicht Kammerpräsident Dr. Michael Brandt. „Wir erwarten erneut mehr als 1.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet“, freut sich Dr. Andreas Sporbeck, Vorstand Fortbildung der Zahnärztekammer. „Das Interesse an der Veranstaltung ist riesig, der Kongress war bereits zehn Wochen vor dem Start ausgebucht!“

Zum Tagungsthema werden 27 in- und ausländische Referentinnen und Referenten im Fortbildungsprogramm für Zahnärzte referieren. Parallel finden Fortbildungen für die Zahnmedizinischen Fachangestellten der Praxen statt.

Den traditionell fachfremden Eröffnungsvortrag am 14. Mai 2018 wird Professor Dr. Carsten Schulz aus Kiel halten. Der Professor für Marine Aquakultur an der Christian-Albrechts-Universität und wissenschaftliche Leiter der Gesellschaft für Marine Aquakultur mbH in Büsum referiert zum Thema: „White Wine to the Fish?“

Im Anschluss wird Bine Pöhner, Geschäftsführerin von Dittmeyers Austern-Compagnie GmbH aus List ihre Sylter Austernzucht vorstellen. Zum Ausklang der Eröffnungsveranstaltung rundet dann eine Verkostung das Eröffnungsthema ab.

Zum Ende der Tagung findet am Freitag, 18. Mai 2018 der „Dental Golf Cup“ im Marine Golf Club Sylt statt, ein Charity-Golfturnier zugunsten der Sylter Organisation „Familien in Not e.V.“.



* * *

Weitere Informationen zum Kongress und das Programm finden Sie auf der Homepage http://www.sylterwoche.de .