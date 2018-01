Fortschritt durch Austausch - 8. Nürnberg Unternehmer-Kongress

Nürnberg – Bereits zum 8. Mal läutet am 22. Januar 2018 der Nürnberger Unternehmer-Kongress das neue Jahr im NCC Ost der NürnbergMesse ein.

Unter der Schirmherrschaft von Dr. Markus Söder, Bayerischer Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, begrüßt Veranstalterin Sabine Michel, SMIC! Events & Marketing, mittelständische Unternehmer, Entscheider und Vordenker aus der Metropolregion Nürnberg und darüber hinaus.

Wie in den Jahren zuvor überzeugt die Veranstaltung auch 2018 mit hochkarätigen Referenten und Keynote-Speakern. So leitet Apotheker Wilhelm Bouhon mit einem spannenden Impulsvortrag über seine Eigenmarke „frei öl – Jungbrunnen mit Tradition“ den Nürnberger Unternehmer-Kongress ein.

Service-Expertin Nr. 1 Sabine Hübner trifft mit ihren Gedanken zum „Service im digitalen Zeitalter“ sicherlich den Nerv der Zeit. Zum Abschluss eröffnet André Schwämmlein, Gründer und Geschäftsführer der FlixBus GmbH, interessante Einblicke in die Entwicklung seines einzigartigen Unternehmens „Vom jungen Start-up zum Global Player“.

Abgerundet wird der Nürnberger Unternehmer-Kongress von den sechs Gesprächskreisen, die aktuelle Themen sowohl aus der praktischen als auch der theoretischen Sichtweise beleuchten und den Teilnehmern viel Raum für Diskussion und Meinungsaustausch bieten.



So erzählt Dr. Rolf Terjung, Geschäftsführer von Graphite Materials, gemeinsam mit Dietrich Tergau, Partner Tergau & Walkenhorst Patentanwälte, in dem Gesprächskreis „Freedom to operate – Schwerter und Schutzschilde in Zeiten von Industrie 4.0“, wie er sich mit Hilfe von Schutzrechten eine Absicherung gegenüber der Konkurrenz geschaffen und damit einen ganz neuen Markt erschlossen hat.

Das Unternehmen aus Oberasbach produziert Graphit-Bauteile und ist System-Lieferant für Hochtemperatur-Anwendungen. Seit 2000 dreht sich hier alles um Spezial-Graphit und seine vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie. Inzwischen gehört das Unternehmen zu den Marktführern auf diesem Gebiet.

Darüber hinaus stehen den Teilnehmern folgende Themen zur Auswahl:

• Vom Eisenhammer zum Familienunternehmen 4.0

• Kulturentwicklung in Familienunternehmen

• Digitale Prozesse – so sparen Sie Zeit und Geld

• Vertriebsoutsourcing – weil Unternehmenswachstum kein Zufall ist!

• Erfolgreiches Wachstum in sich verändernden Märkten dank Mitarbeiterentwicklung

Sichern Sie sich jetzt Ihren Mehrwert für 2018 und melden Sie sich an unter http://www.unternehmer-kongress.de/anmeldung.html .

Die Teilnahmegebühr beträgt 190,00 Euro (zzgl. MwSt.). Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter http://www.unternehmer-kongress.de .