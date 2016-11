Forum Baltikum: Jazz-Abend mit den King-Street-Jazzmen

(Elmshorn/4.11.2016) Am 18. November 2016 spielen die King-Street-Jazzmen beim Jazz-Abend des Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ auf – von 19 Uhr bis 22 Uhr.

Die beliebte Elmshorner Jazzband ist für ihren Dixieland, für Oldtime Jazz und Blues live bekannt. Seit 25 Jahren touren die Musiker hauptsächlich durch Norddeutschland – und sind längst zu einer Institution geworden für Jazz vom Feinsten, für Spaß und Stimmung. Mit tollen Bläsersätzen und mitreißendem Rhythmus begeistern die King-Street-Jazzmen immer wieder ihr Publikum. In ihrem Repertoire finden sich viele Klassiker wie „Ice Cream“, „Bourbon Street Parade“, „My Bonnie“, „Down by the Riverside“ oder „It’s a Long Way to Tipperary”.

Der Eintritt zu diesem musikalischen Leckerbissen beträgt 8 Euro pro Kopf. Anmeldung und Tickets im Büro der Dittchenbühne – unter Telefon (04121) 89710 oder per E-Mail unter .

