Foxtag Wartungs-App jetzt auch für Apple iOS

Viele Fachbetriebe haben mit Foxtag bereits Ihre Wartung digitalisiert und damit sicherer und effizienter gemacht.

Foxtag bietet eine professionelle Lösung für die Planung und Dokumentation der Wartung. Die komplexen Wartungsabläufe sind einfach und übersichtlich in der Smartphone-App abgebildet und können individuellen Anforderungen im Wartungsablauf per Klick angepasst werden.Die Scanfunktion für QR- und Barcode erleichtert das Einpflegen und die Identifikation der Geräte. Der Techniker identifiziert die einzelnen Geräte per Scan oder manueller Eingabe der ID- oder Seriennummer und dokumentiert pro Gerät die Prüfergebnisse per Klick. Abgeschlossen mit der digitalen Unterschrift vom Kunden und Techniker erstellt die App automatisch ein Prüfbericht, aktualisiert die Wartungshistorie und legt einen neuen Termin fest.Foxtag besetzt die Lücke in der Dokumentation von Wartungsarbeiten zwischen ineffizienter Zettelwirtschaft und komplexen Software-Lösungen.Allerdings war der Einsatz von Foxtag bis dato nur für Betriebe möglich, die Tablets oder Smartphones mit Android zur Wartungsdokumentation verwenden. Wer die smarte Foxtag-Lösung mit seinem iPhone oder iPad verwenden wollte, wurde bisher leider enttäuscht.Doch inzwischen gibt es gute Neuigkeiten:Foxtag gibt es jetzt auch für das iPhone oder iPad. Nutzer von Apple-Geräten können die Wartungs-App ab sofort aus dem App Store herunterladen.

Foxtag ist die Profi-App zur Planung und Dokumentation Ihrer Wartungsaufgaben und verwendbar für unterschiedlichste Wartungsanwendungen, wie zum Beispiel Feuerlöscher, Hydranten, RWA, Türen und Tore, FSA, Rauchwarnmelder und BMA.

Interessierte Firmen können unter 040-257 660 480 einen Termin für eine kostenlose Live-Demo vereinbaren. Weiterhin bietet Foxtag eine unverbindliche und kostenlose 30-tägige Testversion an. Die Registrierung erfolgt über die Foxtag Homepage.