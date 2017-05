„Fragrance Foundation“ kürt in London „Britannia“ von ROJA PARFUMS zum „Perfume Extraordinaire“

Der britische Meisterparfümeur Roja Dove ist am vergangenen Donnerstag, den 18. Mai 2017, in London bei den diesjährigen ‚Fragrance Foundation Awards‘ gleich zweifach ausgezeichnet worden.

Seine Duftkreation „Britannia“ (ROJA PARFUMS) - eine Hommage an ‚Alles was britisch ist‘- gewann die Kategorie „Perfume Extraordinaire“.

Diese ist hoch respektiert, weil die Jury weder Marke noch Flakon der Teilnehmer kennt und in einem sogenannten ‚Blindtest‘ einzig und allein den Duft bewertet. Somit spielen Verpackung, Marketing und andere Aspekte keine Rolle, sondern ausschließlich die Kreativität und Qualität des Parfüms.

Außerdem wurde Roja Dove, Meisterparfümeur und Gründer von ROJA PARFUMS, für sein herausragendes Lebenswerk in den erlesenen „Circle of Champions“ aufgenommen.



„Circle of Champions“ ist eine globale Initiative der Fragrance Foundation, um jene zu ehren, die mit ihren Werken die Welt der Parfümerie geprägt haben. Das Publikum aus 550 der einflussreichsten Akteure der Parfüm- und Modeindustrie sowie zahlreiche Medien waren sich einig: Eine hochverdiente Anerkennung des außergewöhnlichen Lebenswerks von Roja Dove.



Über ROJA PARFUMS:

Mit seinen höchst exklusiven ROJA PARFUMS definiert der britische Meisterparfümeur Roja Dove Luxus und Raffinesse der klassischen Parfumkunst neu und zeitgemäß. Getreu seinem Motto „Das Beste ist gerade gut genug!“ verwendet er in seinen Kreationen ausschließlich die seltensten und kostbarsten Ingredienzien der Welt, weshalb viele seiner 'finest fragrances in the world‘ bereits heute legendär sind. Die Parfums mit Namen wie SCANDAL, DIAGHILEV, FETISH oder RECKLESS sind olfaktorische Gedichte, die zur individuellen Signatur ihrer Träger werden. Sie basieren auf den 4 Jahrzehnten Erfahrung des Meisters, der als Kind in den 60ern seine Liebe zur Welt der Parfums entdeckte, 1981 bei der Parfumdynastie GUERLAIN seine Karriere begann und seit 2001 eigene Wege geht: 2004 eröffnete er seine 'Haute Parfumerie' bei Harrods/London, 2011 präsentierte er ROJA PARFUMS, die heute zu den erfolgreichsten Luxusmarken gehören, und 2013 wurde er zum offiziellen Botschafter seines Landes im Rahmen der 'Britain is GREAT' Kampagne berufen. Seitdem repräsentiert Roja Dove weltweit britische Kreativität zusammen mit Künstlern wie Elton John, Vivienne Westwood, Victoria Beckham oder Stella McCartney.

Mit einer breit gefächerten Kollektion bietet ROJA PARFUMS Düfte für jeden Geschmack, so dass alle seiner Kunden ihren perfekten persönlichen Signaturduft finden können.