Franchise-System Snap-on Tools ergänzt das Sortiment um neue innovative Produkte

Zwei der neuen innovativen Produkte, die auf der letzten Snap-on Franchise Convention in Dallas vorgestellt worden sind, möchten wir Ihnen heute gerne näher erläutern:

1. FJ200EUR – 2t Rangierwagenheber

Der FJ200EUR 2t Rangierwagenheber ist die perfekte Kombination aus Leistung, Haltbarkeit und Funktionalität. Mit dem Schnellhubsystem und einer doppelstufigen Pumpe realisiert er die maximale Arbeitshöhe von 584 mm in nur 4 Hüben. Die flache Ausführung (89 mm) mit einem Hubarm, der in einem speziellen Design gestaltet wurde, ist eigens für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit entwickelt worden.

Die pulverbeschichtete verwindungssteife Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer. An der Pumpe bzw. Kolben sorgen U-förmige Premiumdichtungen für eine bessere Abdichtung auch unter hohem Druck, wobei der gummigepolsterte einteilige Griff für eine sichere und gute Kraftübertragung sorgt.

Das spezielle temperaturresistente Hochleistungs-Hydrauliköl, welches künftig ein Aufschäumen komplett verhindert, ist entscheidend für den geringen Verschleiß. Ein interner Magnetfilter sorgt mit einem Sieb für die Aufnahme von Schmutz und Spänen im Pumpenbehälter. So wird eine hohe Ölqualität und ein geringerer Verschließ der Dichtungen gewährleistet.

Die Fronträder im Alu-Speichen Design sind mit selbstsichernden Muttern auf einer robusten Achse mit einer speziellen Schmierrille befestigt, so dass kein Wegspringen von Sicherungsringen stattfinden kann.

2. EEJP600-E – Startbooster

Der EEJP600-E Startbooster verfügt über eine wartungsfreie AGM-Hochleistungsbatterie mit der notwendigen Kaltstartkapazität zum Starten von 4-6 Zylinder Motoren. Der Verpolschutz sichert - selbst wenn das Gerät an ist - eine funkenfreie Handhabung auch bei vertauschten Klemmen.

Das Digitaldisplay zeigt die Spannung und die Kapazität des internen Akkus sowie die Batteriespannung des Fahrzeuges beim Anschließen des Gerätes an. Selbstverständlich verfügt der EEJP600-E Startbooster über einen USB Anschluss (5VDC, 2A) zum Laden von Telefonen, Tablets und anderen Geräten. Der Automatikschalter zum Starten von Fahrzeugen läuft mit einer Batteriespannung von weniger als 1.5VDC.

Mit einer Länge von 1,52 m ermöglicht das Schwerlastkabel eine gute Reichweite. Die speziell eingebauten Klemmenreiniger beseitigen Oxidationen und dienen zur kurzzeitigen Klemmenaufnahme wobei das 230V/4A Automatikladegerät die Gefahr der Überladung verhindert.

Mehr Informationen über unsere Werkzeuge finden Sie auf unserer Facebookseite, YouTube oder einfach auf unserer Homepage.

Bei einer so erstklassigen Qualität und erfahrenen Verkaufsstrategie freut es uns natürlich, dass das Unternehmen Plimsoll Publishing, welches über eine 30-jährige Erfahrung im Bereich der finanziellen Industrie- und Marktanalyse verfügt, SNA Germany GmbH in einer Analyse zu den größten deutschen Großhändlern mit Kfz-Teilen und Zubehör als „stark“ eingestuft hat. Dies ist die höchste von 5 Bewertungsstufen. Doch damit nicht genug:

Die Snap-on Tools Familie wächst

Wir freuen uns, zwei neue Franchise-Partner in unserem Team willkommen zu heißen:

1. Manuel Schneider wird als neuer Franchise-Partner ab dem 02.11.2017 den PLZ-Bereich 56068 – 65629 betreuen und ist unter 01 77/755 37 18 bzw. für Sie erreichbar.

2. Dominic Siekiersky ist ebenfalls zum 02.11.2017 als neuer Franchise-Partner gestartet. Er ist für den PLZ-Bereich 68723 – 76709 zuständig und für Sie erreichbar unter 01 71/169 66 66 bzw. .

Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen auch unsere neue European Marketing Coordinatorin vorstellen:

Frau Stephanie Kotterer

Sie unterstützt uns bei der Kommunikation bzgl. Marketing Aktivitäten in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien. Des Weiteren steht Sie dem britischen Team bei Lifestyle shootings, Events und der Kreierung von Promotionsmaterial sowie Werbeartikel zu Seite.

Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Snap-on Tools Homepage unter http://www.snapon.de .