„Frankreich investiert: Frisches Kapital für Deutschlands schnellst wachsenden Technologie Newcomer“

Lüneburg, den 19.12.2017 Eine vielversprechende Zusammenarbeit: Tradeconthor, das junge Unternehmen aus Lüneburg, das kürzlich von Deloitte zum wachstumsstärksten Technologie-Newcomer des Jahres 2017 gekürt wurde, hat eine Finanzierung in Höhe von 1,4 Millionen Euro von einem Privatinvestor aus Frankreich erhalten.

Mit dem siebenstelligen Investment will Tradeconthor die Weiterentwicklung seiner kürzlich gelaunchten Elektronik-Zubehör Marke „Vonmählen“ für den digitalen Lifestyle weiter vorantreiben und die Ausrichtung auf internationale Märkte weiter ausbauen.

Der bisher wenig bekannte französische Privatinvestor Benoit Sainte-Beuve wurde auf Tradeconthors Gründer Julian Thormählen durch die Verleihung des Rising Star Award 2017 aufmerksam. Tradeconthor wurde hier wegen des starken Wachstums von mehr als 1.500% ausgezeichnet. Zu seinem Investment sagt Sainte-Beuve: „Tradeconthor ist mein erstes Investment in der Tech-Branche und daher sehr bewusst ausgewählt. Ich sehe viel Potenzial in dem Unternehmen, dass bereits in den ersten zwei Jahren nach Gründung so beeindruckende Wachstumsraten aufweist, Produktionsstätten in China aufgebaut hat und bereits namhafte Kunden betreut. Besonders beeindruckend ist das Gründerteam, das mich – trotz des jungen Alters – mit seinem Wissen schnell von seiner Vision überzeugen konnte. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und den Ausbau des internationalen Geschäftes mit dem hochmotivierten Team. Mit meinem Netzwerk und auch mit meinem Freund und Geschäftspartner, dem „Investment-Punk“ Gerald Hörhan, möchte ich Tradeconthor beim Ausbau des Unternehmens auf internationalem Parkett unterstützen.“

„Tradeconthor geht in die nächste Entwicklungsphase und wir sind hochmotiviert, neue Märkte zu erobern und das B2C-Geschäft voranzutreiben.

Das Investment unseres Business Angels Benoit gibt uns für die weitere Expansion zusätzlichen Rückenwind“, so Tradeconthors CEO Julian Thormählen.