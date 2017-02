Auf Initiative des taiwanischen Kultusministeriums repräsentierten ausgewählte junge Talente, Designstudios und taiwanische Marken auf der Ambiente 2017 die Designkompetenz Taiwans.

Fresh Taiwan heißt das Projekt, das für Design Made in Taiwan steht und somit für das Innovationsvermögen einer neuen Generation kreativer Designer.

Die taiwanische Kreativwirtschaft zu fördern und deren Designprodukte bekannter zu machen ist die Leitidee von Fresh Taiwan, mit der man sich auf der Messe multidimensional präsentierte.

Ob Möbel, Beleuchtung, Dekoration, Lifestyle & Home Accessoires oder Tabletop Produkte: Die Designer sind innovativ im Umgang mit Formen und Farben, kombinieren Technik mit Naturmaterialen oder reflektieren charmant, welchen zusätzlichen – auch spielerischen – Nutzen einzelne Produkte haben können.

Teilnehmende Marke und Produkt bei Fresh Taiwan: YenChenYaWen Kunst- und Designobjekte

Das Designstudio YenChenYaWen mit taiwanischen Wurzeln und Sitz in London steht für ungebremste Experimentierfreude und künstlerischen Freigeist. Die Designer verbinden traditionelles Handwerk mit modernen Herstellungsmethoden. So entstehen untypische und spannende Materialkombinationen, die das Kernmerkmal der Home Accessoires wie Schalen und Teelichthalter sind - viele Gründe also, warum YenChenYaWen für Fresh Taiwan ausgewählt wurde.

Schmuckteller Jewellery Tray von YenChenYaWen

Eine Schmuckschale, die selbst ein echtes Schmuckstück ist zeigt YenChenYaWen zu Fresh Taiwan.

Bei der Herstellung der Schmuckschale treffen verschiedene Materialien wie Jesmonite und Kupfer aufeinander, die durch modernste Herstellungsverfahren zusammengefügt werden. Die Schmuckschale wird in mehreren Schritten mit Kupfer patiniert. Danach entstehen Farbe und die einzigartige Textur.

Mehr Informationen und Onlineshop: http://yenchenyawen.com



Weitere Informationen über das Engagement des Kultusministeriums gibt es unter http://english.moc.gov.tw

Wer mehr über die Aktivitäten des Taiwan Design Centers erfahren möchte, findet diese unter http://www.tdc.org.tw

Über Fresh Taiwan informiert die Website http://ccimarketing.org.tw/en und weitere News gibt es unter http://www.facebook.com/ccimarketing