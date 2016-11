Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und es ist allerhöchste Zeit, passende Geschenke für die Liebsten zu besorgen.

Das richtige Geschenk zu finden kann ganz schön zeit- und nervenintensiv werden. Dabei vergessen wir oft: Schenken macht Spaß!

Damit es Ihnen nicht so geht hat Miniwing Technology Co. Ltd. Ihnen die Arbeit schon abgenommen und bietet das perfekte Geschenk für Groß und Klein – die vielfältige und farbenfrohe Actioncam „Camile R100“ (189,99€). Diese Kamera mit integriertem GPS-Fahrradcomputer lässt sich schnell und einfach an jedem Lenker montieren – gleich ob Fahrrad, Motorrad oder Roller. Durch die Zwei-in-Eins-Funktion sticht die Actioncam aus der Masse an Sportkameras hervor, da Camile neben den über GPS aufgezeichneten Routendaten auch die schönsten Erlebnisse Ihrer Tour in Form von Fotos oder Videos festhält. Mit Hilfe der für das Gerät entwickelten App (für iOS bereits im App Store, für Android in Kürze erhältlich) lässt sich Camile ganz einfach über WLAN und Bluetooth verbinden.

Freude verschenken mit "Camile" - der Actioncam von Miniwing

[Großes Bild anzeigen]

Einmal verbunden erlaubt Ihnen die App nicht nur die Kameraeinstellungen wie Modus, Auflösung oder das Aufnahmeintervall zu steuern, sondern ermöglicht zudem Videos und Fotos direkt auf Ihr mobiles Gerät zu übertragen, diese mit der „Smart Edit“ Funktion zu bearbeiten und sowohl Ihre schönsten Momente als auch Ihre Routendaten auf verschiedenen Plattformen zu teilen. So ist „Camile R100“ ein kostbarer Begleiter bei jedem winterlichen Weihnachtsausflug und bietet Ihnen die Möglichkeit, wertvolle Momente mit der Familie das ganze Jahr über für die Ewigkeit festzuhalten.

Auch für die besonders sportlichen Familienmitglieder findet sich das passende Geschenk. Neben der Actioncam „Camile R100“ hat Miniwing für alle sportinteressierten den Fahrradcomputer „Camile R20“ (49,99€, erhältlich ab Dezember 2016) im Sortiment. Dieser ist ebenso wie die „Camile R100“ mit GPS ausgestattet. Alle Radfahrdaten werden direkt während der Fahrt auf dem Display angezeigt. Bei Sonnenuntergang aktiviert sich das integrierte Licht automatisch. Genau wie „Camile R100“ ist „Camile R20“ durch die App erweiterbar.

Die Produkte von Miniwing ermöglichen Ihnen somit nicht nur mehr Ruhe und Gelassenheit in der stressigen Weihnachtszeit, sondern auch unbezahlbare Momente mit Ihrer Familie – festgehalten für die Ewigkeit. Genießen Sie die Weihnachtszeit mit Miniwing und haben Sie wieder Freude am Schenken!

Die Produkte von Miniwing sind unter bikedressonline.de und bol.com erhältlich.