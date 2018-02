Frisch zertifiziert zur Logimat

Gummersbach. Rechtzeitig vor Beginn der Logimat in Stuttgart hat die OTTOKIND GmbH & Co. KG das Zertifikat für Ergonomische Produkte der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e. V. (IGR) erhalten.

Zertifiziert wurden die ergonomischen Arbeitstischsysteme der Reihe „multi“.Genau damit präsentieren sich die Ergonomie-Spezialisten zur Logimat. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr eine optimierte Version des bewährten Tischsystems. „Details werden noch nicht verraten“, so Holger Schmalz, Vertriebsleiter von OTTOKIND. „Nur kurz auf den Punkt gebracht: Es wird noch einfacher sein, die Systeme ergonomisch an den Menschen anzupassen.“Das neue System eignet sich ideal für komplexe Montagearbeiten oder als Packarbeitsplatz. Die unterschiedlichen Systeme sind von 150 bis 2000 Kilogramm ordentlich belastbar. Zudem lassen sie sich hervorragend auf sehr unterschiedliche Anforderungen ausrichten. Greifschalen und Ablageböden wurden für maximale Lagerkapazität optimiert. Ein neues LED-Leuchten-Konzept wird ebenso präsentiert wie Anschlüsse für Strom und Druckluft an Federzügen. Integrierte Waage, Memory-Taster für vier ganz individuelle Tischhöhen, Computerhalter, Hängeschubladen, ein Schwenkarm für den Monitor und eine Tastaturaufnahme – es ist fast alles möglich. Sämtliche Aufbauten lassen sich darüber hinaus mitsamt der Tischplatte in der Höhe verfahren.„Mit unserer multi-Serie können wir nahezu jede Option bieten. Wir nennen sie deshalb auch eine individualisierte Serie“, so Lutz A. Schneppendahl, einer der beiden Geschäftsführer von OTTOKIND. „Wir wollen dadurch effiziente und homogene Arbeitsabläufe bei unseren Kunden fördern, deren Mitarbeiter beim Gesundheitsschutz bestmöglich unterstützen und zugleich schnelle Verfügbarkeit und vorteilhafte Anschaffungskosten der Arbeitsplatzsysteme maximal miteinander kombinieren.“

KIND Produkte werden grundsätzlich über qualifizierte Kompetenzpartner vertrieben. So bekommt der Anwender ein „Rundum-Sorglos-Paket“. Neben den hochwertigen Einrichtungen auch Werkzeuge, Verbrauchsmaterial und vieles mehr.Die IGR prüft und bescheinigt in einem zweistufigen Verfahren die Ergonomie von Büro- und Produktionsarbeitsplätzen. Es handelt sich um eine Produktprüfung nach DIN 33419/EN ISO 15537 sowie einen umfangreichen Praxistest über einen längeren Zeitraum in Unternehmen. Der in Nürnberg ansässige Verein, unterstützt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, berät und fördert in allen Fragen der Rückengesundheit.