Frische Bio-Orangen aus Spanien, Valencia Im Online-Shop von HORT ALBA GARCÉS sind Produkte zu finden, die auf den Plantagen im spanischen Valencia liebevoll angebaut werden.

Auf der Website www.naranjasalbagarces.com können Sie Kisten mit nur einer Sorte Zitrusfrüchten oder Mix-Kisten mit mehreren Sorten kaufen, die mit perfekter Reife, Größe und Qualität bei Ihnen eintreffen werden.

Außerdem können Sie die Gelegenheit nutzen und noch andere Früchte, wie Granatäpfel, Kürbisse oder Kakis, oder Marmelade, Honig und die spanische Süßspeise Turrón bestellen.

Granatäpfel sind ein tolles Obst, um es als Nachtisch oder in Salaten zu genießen oder zu einem leckeren Saft zu verarbeiten.

Ebenfalls empfehlenswert ist die Kaki Persimon, eine in Valencia angebaute Kakisorte mit eigener Ursprungsbezeichnung. Sie hat eine apfelähnliche Textur und Härte, zeichnet sich jedoch im perfekten Reifezustand durch eine besondere Süße aus. Kakis sind reich an Antioxidantien und Nährwerten, da sie unter anderem Vitamin A und C enthalten und sich perfekt für Diabetiker und Menschen mit hohem Blutdruck eignen.

Dank der Mix-Kisten können Sie verschiedene Zitrusfrüchte von valencianischen Plantagen kombinieren und probieren, denn die maßgeschneiderten Kisten werden ganz nach Ihrem Geschmack und Wunsch zusammengestellt. Zögern Sie nicht und tun Sie sich und Ihrer Familie oder Freunden etwas Gutes mit dem Kauf von ökologischen, gesunden Früchten auf https://www.valenciaorangen.com.

