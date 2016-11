Frische Burger für die osthessische Stadt Fulda

In wenigen Tagen eröffnet das schnell wachsende Franchiseunternehmen burgerme seinen nächsten Store: Als Standort hat sich der innovative Lieferdienst für eine Immobilie an der Hauptverkehrsader der osthessischen Stadt Fulda entschieden.

München. Der 8. November wird ein aufregender Tag für Johann Pfannenstiel: Um elf Uhr eröffnet der neue burgerme-Franchisepartner seinen ersten eigenen Store. „In mir schlummerte schon lange der Wunsch zur Selbstständigkeit“, sagt der Industriemeister, der als Quereinsteiger zum Franchiseunternehmen kam, „das überzeugende Konzept von burgerme hat mich schlussendlich dazu gebracht, den Schritt zu wagen.“ Die Entscheidung burgerme in die fast 70.000-Einwohner-Stadt Fulda zu bringen, hatte neben der guten Infrastruktur und vielversprechenden Standort-Prognose auch persönliche Gründe: Die Familie von Johann Pfannenstiel wohnt in Fulda. Schon während der Vorbereitungen und des Innenausbaus hat sie ihn tatkräftig unterstützt.

Direkt an der Hauptverkehrsader

Als Standort für seinen burgerme-Store hat sich der 32-jährige Franchisepartner für eine Immobilie an der Petersberger Straße/ Ecke Zieheser Weg in Fulda entschieden – direkt an der Hauptverkehrsader der Stadt. Der Store lädt durch seine gute Sichtbarkeit eine breite Kundschaft in sein Inneres ein. Dort bietet er ausreichend Sitzmöglichkeiten für etwa zwanzig Personen, im Sommer kommen Sitzgelegenheiten im Außenbereich hinzu. Für Kunden, die mit dem Auto kommen, stehen in direkter Nähe zum Store Parkplätze zur Verfügung. Während derzeit im Inneren noch die letzten Vorbereitungen laufen, prangt der burgerme-Schriftzug bereits an der Fassade. Ab Dienstag können die Kunden dann täglich von 11 bis 23 Uhr ihre individuelle Wunschbestellung aufgeben.

Lieferradius wächst nach und nach

Da sich in der Anfangsphase zunächst alle Arbeitsabläufe einspielen müssen, gibt es in Fulda vorerst nur die Möglichkeit, die Bestellung direkt vor Ort abzuholen oder im Haus zu verspeisen.

„Nach und nach werden wir dann unser Liefergebiet freischalten und die frischen Burger und Salate direkt an die Haustür liefern“, sagt Johann Pfannenstiel. Der Lieferradius soll in den kommenden Wochen auf drei Kilometer anwachsen. Bestellungen sind dann künftig telefonisch, im Webshop oder über die burgerme App möglich. „Und wir versprechen, dass alle Bestellungen innerhalb von dreißig Minuten bei unseren Kunden ankommen“, sagt der Franchisepartner. Sollte es zu einer verspäteten Lieferung kommen, erhält der Kunde einen 2-Euro Gutschein, den er innerhalb von vier Wochen online einlösen kann.