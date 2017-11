Frontcooking und innovatives Gewerbespülen mit Technik für Gastro-Profis

Treffen Sie New Gastroline auf der GastRo 2017 in Rostock Erfolgreiche Gastronomen profitieren von einem effektiven Ressourceneinsatz und effizienten Arbeitsabläufen.

Aktuelle Gastro-Technik leistet dazu einen bemerkenswerten Beitrag. Namhafte Hersteller, wie Rational, Winterhalter und Jura, haben das neue Zeitalter längst eingeleitet – mit besonders Ressourcen sparenden, einfach zu steuernden und digital vernetzten Profi-Küchengeräten. Eine Auswahl aus ihrem großen Sortiment zeigt die New Gastroline GmbH aus Barth auf der GastRo 2017 in Rostock.



New Gastroline auf der GastRo 2017 in Rostock:

12. bis 15. November 2017, Stand 320



„Zur GastRo 2017 laufen unsere Geräte heiß – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir führen unseren Gästen vor, wozu Gastro-Technik heutzutage in der Lage ist“, erklärt Andreas Bramer, Geschäftsführer der New Gastroline GmbH. Dazu statte das Unternehmen seinen 150 Quadratmeter großen Messestand mit hochwertigem Gastronomiebedarf aktueller Produktserien aus.

New Gastroline auf der GastRo 2017 in Rostock

„Ein Highlight unserer Präsentation sind die „SelfCookingCenter“ von Rational, dem marktführenden Hersteller von Kombidämpfern“, erklärt Andreas Bramer weiter. Ein versierter zeige, wie diese Geräte auf Knopfdruck eine riesige Palette an Zubereitungen fertigstellen – angefangen bei kleinen Snacks bis hin zu vollständigen Gerichten aus unterschiedlichen Komponenten. „Bemerkenswert ist, dass alle Gerichte höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Und das Beste daran: Diese Kombidämpfer sind spielend einfach zu bedienen. In Zeiten des Fachkräftemangels ist das für viele unserer Kunden ein ausschlaggebendes Kaufargument.“

Professionelle Gewerbespülmaschinen der Marke Winterhalter gehören ebenfalls zur Präsentation. Messestandbesucher können mit der populären Winterhalter-UC-Serie auf Tuchfühlung gehen. Auf Wunsch erleben sie eine Haubenspülmaschine der Winterhalter PT-Serie in der Energy-Ausführung in voller Aktion.

Darüber hinaus stellt das Team von New Gastroline weiteren hochwertigen Gastrobedarf vor, beispielsweise von Jura und EKU, zudem sein gesamtes Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Gastroplanung und -service.

Treffen Sie New Gastroline am Stand 320 – wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Gern stellen wir Ihnen dafür ein kostenfreies Messe-Ticket zur Verfügung. Vereinbaren Sie dazu noch heute mit uns einen persönlichen Gesprächstermin:



038231 676-0

http://www.newgastroline.de

http://www.messe-und-stadthalle.de/messen/gastro.html