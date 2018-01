Früherer IBM Österreich Co-Chef wechselt zu aufstrebendem Technologieentwickler Anyline

Wien, 16.01.2018 Vom gestandenen Corporate ins schnelle Startup-Business: Das ehemalige Mitglied der Geschäftsführung von IBM Österreich Andreas Greilhuber, 50, ist ab sofort als neuer COO beim jungen Wiener Technologieunternehmen Anyline tätig.

Neuer COO Greilhuber und Anyline-Gründer und CEO Kinigadner

Greilhuber wird das Team um Anyline-Gründer Lukas Kinigadner massiv im starken Wachstum des jungen Unternehmens innerhalb Europas unterstützen, das 2017 einen siebenstelligen Auftragseingang erzielte.Beim IT- und Beratungsunternehmen IBM war Andreas Greilhuber bis 2017 Mitglied der Geschäftsleitung in Österreich und für das Unternehmen international in Europa, Middle-East und Afrika tätig. In seinem Verantwortungsbereich lagen die zukunftsweisenden Themen und IBM-Lösungen Interactive Experience & Mobile, Data & Cognitive Computing, Enterprise Application & System Integration, Application Innovation und Business Process Services. Er beschäftigt sich bereits seit 1988 mit den informationstechnologischen Herausforderungen seiner Kunden in verschiedensten Industrien. Anyline gewinnt mit Greilhuber einen erfahrenen Experten in dessen neuer Position als COO.

Hansi Hansmann, einer der einflussreichsten Investoren Österreichs, zählt Anyline zu seinen wertvollsten Beteiligungen: „Anyline hat erneut beweisen, dass es zu den Diamanten in meinem Portfolio zählt!”

Greilhuber selbst sagt zu seiner neuen Position: „Anyline entwickelt Lösungen für alle derzeitigen Megatrends wie Sicherheit, Energie und Industrie 4.0. Die Entscheidung, zu einem zukunftsträchtigen Innovationstreiber in die Position des COO zu wechseln, ist mir nicht schwergefallen."

Sowohl in Bezug auf den Unternehmensumsatz als auch auf das Wachstum hat Anyline 2017 sein bisher erfolgreichstes Jahr erlebt. „Die Firma ist so gut aufgestellt, wie nie. Im vergangenen Jahr haben wir hunderte auch internationale Neukunden gewinnen können und einen Auftragseingang in Millionenhöhe verzeichnet“, sagt Lukas Kinigadner, der Anyline 2014 ins Leben rief. Auch für 2018 hat Anyline ehrgeizige Pläne, will seine OCR-Technologie weiter verbessern und derzeit laufende Gespräche mit großen Technologie-Partnern in feste Kooperationen umwandeln. Auch personell stellt sich Anyline professionell auf und besetzt Schlüsselrollen intern mit erfahrenen Mitarbeitern.

„2018 wollen wir die Grenze ausreizen, was ein OCR-Unternehmen erreichen kann“, sagt Lukas Kinigadner. Er rechnet für Anyline mit einer Verdoppelung des Jahresumsatzes im Jahr 2018.