Frühlingsfest und Quartalsmeeting bei Snap-on Tools

Am Samstag den 21. April 2018 fand in einer sehr originellen Location bei unserem Franchise-Partner Mike Plaschna ein Frühlingsfest statt.

Daniel Maurer (Franchise-Partner) sowie unser Sales Development Manager André Voigt unterstützten ihn bei der Planung und Organisation. Hier wurde bei schönem Wetter nicht nur beraten und verkauft sondern auch gegrillt und bei einem kühlen Getränk ein „Schwätzchen“ gehalten. Dieser Event war auch bei den anderen Franchise-Partnern ein Thema und so freute man sich auf weitere Informationen beim nächsten Treffen, was dann auch nicht lange auf sich warten ließ.

Nur ein paar Wochen später - am 17. Mai 2018 - fand in der Systemzentrale des Profi-Werkzeug Herstellers und Vertreibers Snap-on Tools in Wüstenbrand bei Hohenstein-Ernstthal das Quartalsmeeting statt. 31 begeisterte Franchise-Partner aus ganz Deutschland waren mit dabei, als es während des Meetings darum ging, sich auszutauschen und upzudaten.

Sage und schreibe 25 neue Werkzeuge wurden vorgestellt, wovon einige in dem folgenden Video - https://www.facebook.com/reginald.z....224208549/?type=3&theater - betrachtet werden können. Selbstverständlich können Sie uns für detailliertere Informationen gerne kontaktieren.

Das 1. Highlight an diesem Tag war die Vorstellung der neuen Diagnoseplattform Ethos Edge (EESCDE332A). Nicht nur der unschlagbare Preis von 3.450,- Euro zzgl. MwSt. begeisterte die Franchise-Partner sondern auch die angebotene 0 % Finanzierung über 24 Monate, das Online-Update via Software Shop Stream Connect - welches vorher ausschließlich über SD Karte erfolgte - sowie das für 2 Jahre im Preis enthaltene Softwarepaket.

Das 2. Highlight war die Vorstellung des neuen RDKS Service Werkzeuges TPMS4. Dieses Diagnose Werkzeug testet RDKS Sensoren, erfasst die Sensordaten und lernt die Sensoren neu an. Dieses Tool ist sowohl für die Programmierung von Universalsensoren als auch für den Ausdruck der Sensorinformationen geeignet. Natürlich gab es bei unserem Quartalsmeeting wieder jede Menge spezielle Sonderangebote für unsere Franchise-Partner, wovon gerne Gebrauch gemacht wurde.

Wie immer werden bei diesen Zusammentreffen die organisatorischen Abläufe und aktuellsten Informationen und Termine mit unseren Franchise-Partnern besprochen und so wurde diesmal u. a. über die Teilnahme der deutschen Franchise-Partner an der UK SFC im Januar 2018 in Birmingham und über die bevorstehende Teilnahme von Snap-on Tools bei der Automechanika in Frankfurt vom 11. – 15. September 2018 diskutiert. Eine besondere Aufmerksamkeit fand bei diesen Gesprächen die Franchise Expo2018 – die größte Franchise Messe Deutschlands – welche vom 27. – 29. September 2018 auf dem Messegelände in Frankfurt stattfindet. Selbstredend, dass Snap-on Tools bei diesem einmaligen Event mit dabei ist. Sie finden uns in der Halle 4.2 - Platz 617 schräg gegenüber vom Catering. Weitere Informationen dazu in einer unserer nächsten Pressemitteilungen.

Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Snap-on Tools Homepage unter http://www.snapon.de .