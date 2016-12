„Fünf Sinne Tour“ in Sigmaringen eröffnet.

hamcos war am 28. November 2016 mit dabei, als Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister Kraut die sogenannte „Fünf Sinne Tour“ im Landkreis Sigmaringen eröffnete.

Schüler sollen Firmen mit allen fünf Sinnen erleben!

Die Eröffnung fand am vergangenen Montag bei der Firma Karl Späh GmbH & Co. KG in Scheer statt. Neben unserer Wirtschaftsministerin war auch die WIS GmbH Wirtschaftsförderung des Landkreis Sigmaringen vertreten, die Träger des Projekts ist und mit dem IT Consulting Unternehmen hamcos zusammenarbeitet.

Wolfgang Pfeil, Prokurist der hamcos IT Service GmbH, besuchte ebenfalls die Veranstaltung und sagt: „Als führender IT-Dienstleister in der Region Oberschwaben, Zollern-Alb, Hegau und Bodensee sind wir auf gut ausgebildete IT-Fachkräfte angewiesen. Gemeinsam mit der WIS GmbH möchten wir erreichen, dass auch Unternehmen im ländlichen Raum für junge Leute attraktiv sind. Bei der „Fünf Sinne Tour“ sollen für Schüler in der Berufsorientierungsphase interaktive und spannende Betriebsbesichtigungen im Rahmen der Schnuppertage „Work@Sig“, an denen sich hamcos bereits seit mehreren Jahren beteiligt, durchgeführt werden.“

Die „Fünf Sinne Tour“ wurde im Rahmen des Modellprojekts „Talentregion 4.0“ gegründet, das sich seit 2015 für die Fachkräftesicherung im ländlichen Raum einsetzt. Geschäftsführer der WIS GmbH Dr. Bernhard Kräußlich erklärte: „Es gibt keine bessere Möglichkeit, die Wirtschaftskraft im Landkreis zu erleben, als selbst durch die Produktion eines Unternehmens zu gehen, Innovationen mit eigenen Augen zu sehen und dabei zu sein, wenn Produkte entstehen.“ Beginnen wird die Tour bei Karl Späh GmbH & Co. KG in Scheer, doch später wird die Aktion auch in weiteren mittelständischen Unternehmen im Landkreis Sigmaringen eingeführt.

Weitere Informationen finden Sie unter unten aufgeführten Presselinks.

Links:

wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/wirtschaftsministerin-eroeffnet-fuenf-sinne-tour-bei-der-firma-karl-spaeh-gmbh-co-kg-in-sch/



www.schwaebische.de/region_artikel,-Eine-Firma-zum-Fuehlen-und-Schmecken-_arid,10572019_toid,73.html