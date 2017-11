Für Gamer und kreative Profis: Sonnet stellt portable Grafikkarten-Boxen für Ultrabooks vor

Die neuen eGFX Breakaway™ Puck Radeon™ RX 560 und RX 570 GPU bieten vier Video-Ausgänge und Thunderbolt 3-Interface

Irvine, Kalifornien, im November 2017 – Mit den extrem leistungsstarken und handlichen Grafikkarten-Gehäusen der Serie eGFX Breakaway™ Puck ermöglicht Sonnet Technologies jetzt auch die Anbindung von externen GPU-Geräten an Computern mit Thunderbolt 3. Anwender kommen damit in den Genuss von Grafikanwendungen und Multidisplay-Verbindungen mit AMDs Eyefinity™ Technologie. Mit dem Puck profitieren Gamer bei grafikintensiven Spielen von einer deutlichen Steigerung der Bildfrequenzraten und kreative Profis von der GPU-Beschleunigung, beispielsweise bei Video-Workflows.

Sonnet bietet den Puck in zwei Ausführungen an. Anwender können zwischen dem eGFX Breakaway Puck Radeon™ RX 560 und dem eGFX Breakaway Puck Radeon RX 570 wählen. Die handlichen Grafik-Boxen sind jeweils sechs Zoll breit, 5,1 Zoll tief und 2 Zoll hoch und können daher unkompliziert zusammen mit dem Notebook in der Laptop-Tasche oder im Rucksack verstaut werden. Sie sind mit je einem Thunderbolt 3-Port, drei Display-Ports und einem HDMI-Port ausgestattet. Im Multimonitor-Modus werden bis zu vier 4K-Monitore unterstützt.

Der Puck wird einfach per Thunderbolt 3-Kabel an den Computer angeschlossen. Er bringt eine zusätzliche Stromversorgung von 45 Watt mit, über die der angeschlossene Computer bequem geladen werden kann – das Ladegerät des Laptops kann somit Zuhause bleiben. Der Puck benötigt nur wenig Platz am Desktop. Mit einem optional erhältlichen VESA-Befestigungsset kann er auch platzsparend auf der Rückseite des Monitors oder an einem Multimonitor-Ständer angebracht werden. Ein Display Port Kabel von einem halben Meter Länge ist im Lieferumfang enthalten.

Die Geräte sind ab sofort verfügbar, eGFX Breakaway Puck Radeon RX 560 (Artikelnummer GPU-RX560-TB3) zum UVP von 609 Euro, eGFX Breakaway Puck Radeon RX 570 (Artikelnummer GPU-RX570-TB3) zum UVP von 809 Euro, das PuckCuff VESA-Befestigungsset (Artikelnummer CUFF-PUCK) zum UVP von 65 Euro. Alle Preise sind inklusive gesetzlicher MwSt.

Weitere Informationen zu diesem Produkt können unter folgendem Link abgerufen werden: http://www.sonnettech.com/product/egfx-breakaway-puck.html .

Weitere Informationen zu Sonnet: http://www.sonnettech.com/de