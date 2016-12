Für den guten Zweck - Praktikawelten Spendenbericht 2016

München, 21.12.2016 Praktikawelten unterstützt auch in diesem Jahr wieder viele soziale Projekte auf der ganzen Welt durch die tatkräftige Mithilfe der Volontäre.

Doch auch finanziell greift die Organisation vielen Projekten regelmäßig unter die Arme.

Die Hauptspenden gingen in diesem Jahr nach Costa Rica, Sansibar, Ecuador, Peru, Mexiko, Guatemala und Südafrika, wo unter anderem neue Anschaffungen für die Sozialprojekte und Krankenhäuser getätigt sowie Bauvorhaben verwirklicht werden konnten.

In den letzten neun Jahren wurde somit eine stolze Summe von 301.341 US $ in verschiedene Einrichtungen der Zielländer gespendet.

Damit die Arbeit der Volontäre einen nachhaltigen Effekt in den Projekten erzielt und die positiven Einflüsse in den Zielländer überwiegen, rückt der Fokus auf die nachhaltige Entwicklung eigener Projekte.

Das Praktikawelten Team in Costa Rica hat beispielsweise den „Environmental Education Club“ ins Leben gerufen, der den Kindern einen sicheren Ort für ihre Freizeit nach der Schule bieten soll. Die Arbeit im Projekt soll ein Bewusstsein für den Umweltschutz schaffen und entsprechende Kenntnisse, Werte und Erfahrungen vermitteln, um gegenwärtige und zukünftige Umweltprobleme zu lösen.

Auch für das Jahr 2017 gibt es wieder viele unterstützungswürdige Projekte, die sich auf die nachhaltige Zusammenarbeit mit zukünftigen Teilnehmern freuen.

