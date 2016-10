Die aktuellen Panel PC und Monitore von ICP Deutschland werden funktionell neu eingekleidet.

ARM Serie – Tragarm Panel PC und Monitore

Das Resultat sind Tragarm Panel PC und Monitore, die in einem rundum IP65 geschützten Gehäuse eingefasst sind und deren Tragarmsystem eine interne Kabelführung zulassen. Durch die Kooperation mit dem Gehäuse Spezialisten ROLEC stehen rund 40 Tragarmmodelle in den Gehäusevarianten „Standard“, „Customized“ und „Project“ zur Auswahl. Die Modellvielfalt ergibt sich aus den PPC-F und DM-F Serien, die in verschiedenen Displaydiagonalen (15“ bis 24“) und Touchscreens (resistiv vs. projektiv-kapazitiv) sowie mit lüfterlosen Intel® Baytrail oder performanten Haswell Prozessoren erhältlich sind. Die „Standard“ Gehäuse haben ein schlankes Design mit einer maximalen Tiefe von 85cm. Die rückseitige Rahmentür ermöglicht dabei einen uneingeschränkten Servicezugang. Mit „Customized“ Gehäusen können mechanische Erweiterungen wie Taster, Schalter und herausgeführte Schnittstellen realisiert werden. Auf Kundenwunsch können „Project“ Gehäuse millimetergenau gefertigt und mit vier unterschiedlichen Rückwandoptionen ausgestattet werden. Alle Gehäusetypen sind oben oder unten mit einem flexiblen Kupplungsanschluss (neig- und drehbar) versehen, der unzählige ergonomische Tragarmvarianten (stehend, hängend) für Anwender bietet.

ICP. Industrial Computer Products …by people who care!

Produkt als HTML: http://www.icp-deutschland.de/Tragarmsysteme-icp/

Datenblatt: http://www.icp-deutschland.de/out/m....RM-datasheet-20161027.pdf

Anwendungsbereiche/Applikationen

- Automatisierung

- Stand-alone Tragarm Panel PC und Monitore