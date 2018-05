Futura auf der „Miteinander Leben“: Messe für Reha, Pflege und Vitalität

Vom 24. bis zum 26. Mai 2018 findet die „Miteinander Leben“, Messe für Reha, Pflege und Vitalität in Berlin statt ( http://miteinander-leben-berlin.de/ ). Die publikumsoffene Messe bietet Fachbesuchern, Menschen mit Handicap sowie ihren Angehörigen ein informatives Forum rund um Pflege, Rehabilitation sowie Mobilität im Alltag, Freizeit, Kultur und Urlaub. Neben vielzähligen Workshops und Vorträgen zu unterschiedlichen Themengebieten, präsentieren fast 100 Aussteller ihre Produkte und Leistungen. Mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm wird auch für spannende Abwechslung und Entertainment gesorgt.

Die Messe findet in der Station Berlin, Luckenwalder Straße 4-6, statt. Das Messegelände befindet sich unmittelbar neben dem U-Bahnhof Gleisdreieck und ist bequem mit der U1 oder U2 zu erreichen. Geöffnet ist Donnerstag 10-18 Uhr, Freitag 10-18 Uhr sowie Samstag 10-16 Uhr. Der Eintritt kostet zwei, ermäßigt einen Euro.

Futura begrüßt alle Neugierigen

Auch die Futura GmbH - pflegen, betreuen, beraten wird in diesem Jahr bei der „Miteinander Leben“ vertreten sein (https://www.futura-berlin.de/ ). Als ambulanter Pflegedienst hat es sich das Unternehmen seit seiner Gründung zur Aufgabe gemacht, aktiv für Inklusion und Teilhabe einzustehen. So setzte Futura mit dem Kurzfilm „Remote Control“ jüngst ein Zeichen gegen Bevormundung und für ein eigenbestimmtes Leben (https://www.youtube.com/watch?v=NR-0phSE-rk ).

Das Leistungsspektrum des Pflegedienstes reicht von betreutem Einzelwohnen über Hauskrankenpflege bis hin zur Persönlichen Assistenz und darüber hinaus. Dank des eigenen Pflegenetzwerks in Berlin-Spandau können Futuras Klienten rund um die Uhr in vertrauter Umgebung betreut werden. Seit diesem Jahr wird auch ein eigens entwickelter Pflegebasiskurs angeboten. Die Basisqualifikation umfasst 200 Stunden und legt eine praxisnahe Wissensgrundlage für alle, die eine Berufstätigkeit als Assistenzkraft anstreben.

Futura begrüßt Interessierte am Messestand 4.39 in der Halle 4 an allen drei Messetagen. Für individuelle Beratungstermine rund um Pflege und Beruf ist das Team unter 030 / 3397878-0 sowie per E-Mail via erreichbar.